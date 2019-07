Red Bull Racing heeft vrijdag een zeer hoopvol begin gemaakt aan het Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië. Max Verstappen noteerde de derde tijd in de eerste vrije training, Pierre Gasly verraste door bovenaan de tijdenlijst te eindigen.

Valtteri Bottas was in zijn Mercedes goed voor de tweede tijd. De Fin moest krap een halve seconde toegeven op Gasly, die aan het einde van de training nog een reeks snelle rondes neerzette en uiteindelijk tot 1,27.173 kwam. Verstappen was ruim acht tienden langzamer dan zijn teamgenoot.

De lokale favoriet Lewis Hamilton klokte de vierde tijd. Hij was bijna een seconde langzamer dan Gasly. Kort daarachter kwamen de Ferrari’s van Charles Leclerc en Sebastian Vettel.

Uit de tijden van de eerste vrije trainingen kan nog niet te veel worden opgemaakt. De Mercedes-coureurs deden hun pogingen om een snelle ronde te zetten eerder in de training dan Gasly. Maar Red Bull lijkt dichter bij te zitten dan vooraf door bijvoorbeeld Verstappen zelf werd verwacht.

Veel coureurs raakten kort van de baan, zoals hier Alexander Albon. (Foto: Pro Shots)

Coureurs hebben problemen met nieuwe asfaltlaag

De coureurs hadden duidelijk moeite met de nieuwe asfaltlaag op het voormalige vliegveld. Door het ontbreken van een rubberlaag was er nog weinig grip en schoten enkele auto's van de baan.

Door alle kilometers die dit weekend worden gereden is de verwachting dat de baan in rap tempo meer grip krijgt en dat de rondetijden omlaag gaan.

Met nog een half uur op de klok regende het kortstondig, waardoor Verstappen en Hamilton verrast werden. Beide coureurs schoten even van de baan. Verstappen verloor de controle in de snelle Becketts-bocht, maar hield zijn Red Bull uit de bandenstapels en uit het grind.

De regen zorgde voor een korte onderbreking. Zaterdag tijdens de kwalificatie is er eveneens een redelijke kans op neerslag. Zondag wordt een droge en zonnige dag voorspeld.

Kimi Räikkönen naast zijn gestrande Alfa Romeo. (Foto: Pro Shots)

Motorpech voor Räikkönen

De training werd eerder al even stilgelegd vanwege een probleem bij Kimi Räikkönen. De Fin viel met een kapotte motor stil, waarna de Alfa Romeo van de baan moest worden geduwd.

Romain Grosjean vestigde ook de aandacht op zich. De Fransman van het door sponsorperikelen geplaagde Haas vernielde eerst zijn voorvleugel toen hij bij het uitrijden van de pitstraat spinde. Later in de sessie ging hij tijdens een snelle ronde nogmaals achterstevoren. Dat overkwam ook thuisrijder Lando Norris een keer in de McLaren.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië begint om 15.00 uur. Zaterdag is er nog de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur). De race start zondag om 15.10 uur.