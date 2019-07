De concurrenten van Lewis Hamilton verwachten dat Mercedes de Britse Grand Prix op Silverstone gaat domineren, maar de thuisfavoriet zelf is daar nog niet zo zeker van. Volgens de vijfvoudig wereldkampioen hebben Ferrari en Red Bull stappen gezet.

"Het tempo dat ze in de laatste race hadden was indrukwekkend", verwees Hamilton donderdag naar de Grand Prix van Oostenrijk. Daar had Mercedes een matig tempo, door problemen met de motorkoeling. "Anders hadden we denk ik wel het gevecht aan kunnen gaan."

Hamilton werd slechts vijfde in Oostenrijk, de eerste keer dit jaar dat hij niet bij de eerste twee eindigde. Op Silverstone wil hij weer meedoen om de zege, al rekent de Brit op stevige concurrentie van Red Bull en Ferrari.

"Ik verwacht dat het dicht bij elkaar zal zitten. Vorig jaar was Ferrari hier erg snel, net als Red Bull", keek de Mercedes-coureur terug op de race in 2018, die werd gewonnen door Sebastian Vettel.

"Red Bull leek de laatst tijd een beetje teruggezakt, maar nu hebben ze een nieuwe motor, dus ik verwacht dat ze nu ook sterk zijn. Het wordt zeker geen makkelijk weekend."

WK-stand 2019 Lewis Hamilton - 197 punten

Valtteri Bottas - 166 punten

Max Verstappen - 126 punten

Sebastian Vettel - 123 punten

Charles Leclerc - 105 punten

Hamilton hoopt op Silverstone sweetspot te vinden

Hamilton stipte aan dat de auto's van 2019 erg moeilijk af te stellen zijn. "Ze hebben allemaal een sweetspot, maar die werkt niet op elke baan."

Silverstone is normaal een circuit dat Mercedes wel goed ligt. Van 2014 tot en met 2017 won Hamilton vier keer op het voormalige vliegveld. "Hopelijk vinden we dit weekend weer onze sweetspot", glimlachte hij.

Hamilton was opgelucht over de contractverlenging van Silverstone, dat woensdag bekendmaakte nog minimaal vijf jaar op de Formule 1-kalender te staan. Al voelt 2024 ver weg voor de regerend wereldkampioen. "Ik weet niet of ik dan nog wel meedoe. As ik er ben, dan is het op de baan. Ik blijf na mijn loopbaan als coureur niet in de Formule 1 werken, dat weet ik wel."

De Engelsman was ook kritisch op de planning van de organisatie. Hamilton zet zijn vraagtekens bij de datum van de race.

"Ik snap niet waarom het tegelijk valt met andere grote sportevenementen in Engeland. Het is op dezelfde dag als de herenfinale op Wimbledon en de finale van het WK cricket (tussen Nieuw-Zeeland en Engeland, red.)", stelde hij verbaasd vast. "Dat begrijp ik echt niet, mensen weten zondag vast niet wat ze moeten gaan kijken. Die gaan zappen."

Thuisrijders Lewis Hamilton en Lando Norris tijdens de persconferentie op Silverstone (Getty Images)

'Allang blij dat ik fans heb'

Het Britse publiek is zondag weer in groten getale aanwezig op Silverstone, dat een uitverkocht huis heeft. Toch werd Hamilton tijdens de persconferentie gevraagd waarom hij niet zo populair is als Nigel Mansell, die in de jaren tachtig en negentig de lieveling was van de Engelse fans.



"Ik weet het niet, ik heb dat nooit zo gevoeld", reageerde Hamilton. "Ik ben allang blij dat ik fans heb. Dat had ik vroeger nooit durven dromen." Zijn landgenoot Lando Norris schoot Hamilton te hulp door te suggereren dat de gezichtsbeharing van Mansell wellicht doorslaggevend was.

"Nigel had inderdaad een goede snor", beaamde de Mercedes-coureur lachend. "Dat zou het kunnen zijn. Die van mij groeit niet zo goed. Beter dan dit wordt het niet. Mansell had ook mooie wenkbrauwen. Misschien moet ik die een keer opplakken om te kijken of het verschil maakt."

Hamilton reed vrijdag de vierde tijd bij de eerste training op Silverstone. Om 15.00 uur begint de tweede training. Zaterdag staan de derde training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) op het programma en de race begint zondag om 15.10 uur.