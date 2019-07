Voor Sebastian Vettel is inmiddels volledig duidelijk waarom Ferrari dit seizoen Mercedes en soms ook Red Bull Racing voor zich moet dulden. De auto van de Italiaanse renstal heeft te weinig neerwaartse kracht en komt daardoor in de bochten tekort.

"We zijn heel snel op de rechte stukken, want we hebben weinig luchtweerstand", legt de viervoudig wereldkampioen uit op het circuit van Silverstone. "Maar dat is een gevolg van ons gebrek aan neerwaartse kracht. We verliezen daarom weer te veel tijd in de bochten."

Neerwaartse kracht, of downforce, wordt bij een Formule 1-auto opgewekt door de voor- en achtervleugel en de diffuser onder de auto. De vleugels werken middels een omgekeerd principe van hoe een vliegtuig werkt. Doordat er een vacuüm ontstaat onder de vleugels, wordt de auto naar beneden getrokken. De diffuser is een tunnel aan de onderzijde van de auto, waarin ook een vacuüm wordt opgewekt.

Dit alles leidt tot neerwaartse kracht, waarmee de auto op het asfalt wordt gedrukt en dus harder door de bochten kan. Hoe meer downforce, hoe harder dat gaat, en daarin schuilt het probleem van de Ferrari, ten opzichte van bijvoorbeeld Mercedes.

Sebastian Vettel tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. (Foto: Pro Shots)

'We komen grip tekort'

"Dat verklaart het verschil, ja", legt Vettel uit. "We komen gewoon grip tekort. Gelukkig gaat het de laatste weken wat beter. In Oostenrijk en Canada deden we mee om de overwinning."

Op die circuits is topsnelheid erg belangrijk, wat de Ferrari juist door het gebrek aan downforce weer in overvloede heeft. Het nadeel van meer downforce is namelijk meer luchtweerstand, waardoor de topsnelheid lager wordt. "Silverstone is wat dat betreft niet de beste baan voor ons, want hier zijn veel bochten", blikt Vettel vooruit op de Britse Grand Prix van zondag.

"Het is vooral zaak om de banden op de juiste temperatuur te krijgen en te houden. Dat lukt de ene keer beter dan de andere. Hoe dat komt, is voor ons nog een beetje een raadsel."

Ondanks de tegenvallende resultaten van Ferrari heeft Vettel de titel voor dit jaar nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet. "Ik heb nog geen echte redenen om dat te doen, maar eerlijk gezegd denk ik ook niet aan het kampioenschap als ik 's avonds in bed stap. Duidelijk is dat de auto echt beter moet worden om dingen af te dwingen."

"Daar werken we erg hard aan", benadrukt de Duitser. "We weten wel in welke richting we het moeten zoeken met de auto. Niet alle updates pakken even goed uit, maar ik ben wel optimistisch."

WK-stand 2019 Lewis Hamilton - 197 punten

Valtteri Bottas - 166 punten

Max Verstappen - 126 punten

Sebastian Vettel - 123 punten

Charles Leclerc - 105 punten

Regels 2021 spelen rol in eigen toekomst

Vettel blikt ook even vooruit op zijn toekomst, te midden van geruchten over dat hij niet heel lang meer in de sport actief zal blijven. De nieuwe regels van 2021 spelen daarin een grote rol, geeft hij toe.

"De huidige auto's zijn te zwaar, dat sowieso", zegt de 32-jarige coureur. "Als ik terugdenk aan de tijd toen we nog mochten bijtanken, (dit werd na 2009 afgeschaft, red.) reden we een paar sprintraces binnen een race en pushten we de auto en onszelf tot de limiet. Dus het is belangrijk wat er gaat gebeuren, het moet wel spannend blijven."

De Ferrari-coureur is sowieso tegen het opleggen van te veel straffen aan coureurs. Hij was het dan ook niet eens met zijn team, dat vond dat Max Verstappen in Oostenrijk een straf verdiende na het incident met Charles Leclerc. "Voor mij was het gewoon racen. Dat moeten ze ook doen, ons laten racen. We zijn hier niet in een kinderspeeltuin."

Vettel komt vrijdag voor het eerst in actie op Silverstone. Om 11.00 uur (Nederlandse tijd) is de eerste vrije training, gevolgd door de tweede training om 15.00 uur. Zaterdag staan de derde training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) op het programma en de race begint zondag om 15.10 uur.