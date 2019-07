Pierre Gasly zegt dat hij nog nooit in de motorstand heeft gereden waarmee Max Verstappen twee weken geleden in de slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix de overwinning binnensleepte.

De 21-jarige Nederlander kreeg tijdens de race over de boordradio te horen dat hij 'motorstand 11' op zijn Honda-krachtbron mocht gebruiken tot het einde van de Grand Prix "voor een beetje meer vermogen".

Verstappen stelde donderdag op het circuit van Silverstone dat hij stand 11, wat de krachtigste stand zou zijn voor zijn motor, wel vaker gebruikt.

"Maar ik heb stand 11 nog nooit gebruikt in de race", zei de matig presterende Gasly kort daarvoor tijdens een mediasessie in aanloop naar de Britse Grand Prix. "Waarom niet? Daar wil ik het liever niet over hebben", reageerde de Fransman kortaf.

De plattegrond van het circuit van Silverstone. (Foto: Pro Shots)

'Druk hoort erbij'

Gasly erkende verder dat de samenwerking tussen hem en Red Bull Racing nog niet helemaal soepel verloopt. Hij stelde dat er dingen zijn die hij kan verbeteren, maar dat het team ook nog steken laat vallen. Voorbeelden wilde hij niet noemen. "Dat is niet iets wat in de media zou moeten komen", kapte hij het onderwerp verder af.

Doordat de prestaties van de Normandiër in zijn eerste seizoen bij de renstal van Verstappen tegenvallen, staat hij onder druk. Hij heeft pas 43 punten verzameld, terwijl de teller van zijn Nederlandse teamgenoot op 126 staat.

"Het is zwaar, die druk, maar het hoort er bij", zei Gasly. "Dit is nog steeds waar ik van droomde, rijden bij een topteam."

'Ben enorm gemotiveerd'

Gasly is dan ook druk bezig zich te verbeteren. "Ik breng inmiddels meer tijd door met de engineers dan met mijn vrienden", glimlachte hij. "We proberen andere afstellingen uit en kijken wat bij Max beter gaat, al zijn onze rijstijlen vrijwel hetzelfde. We hebben in ieder geval iets bedacht dat we gaan uitproberen."

De 23-jarige Gasly heeft goede hoop dat dat zondag op Silverstone tot misschien wel zijn beste race tot nu toe voor Red Bull leidt. "Ik ben enorm gemotiveerd, ben blij dat ik het vertrouwen krijg van het team en heb er ook vertrouwen in dat het een sterk weekend wordt hier. Ik hou van deze baan."

Vrijdag om 11.00 uur (Nederlandse tijd) is de eerste vrije training op Silverstone, gevolgd door de tweede vrije training om 15.00 uur. Zaterdag staan de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) op het programma en de race begint zondag om 15.10 uur.