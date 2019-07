Charles Leclerc heeft na de veelbesproken inhaalactie van Max Verstappen tijdens de Oostenrijkse Grand Prix besloten zijn rijstijl aan te passen. De Ferrari-coureur zegt dat er meer is toegestaan op de baan dan hij aanvankelijk dacht.

Na de hele race aan de leiding te hebben gereden in Spielberg werd de 21-jarige Leclerc in de slotfase door een ontketende Verstappen ingehaald. Onreglementair, vond de Ferrari-coureur vlak na de veelbesproken race van twee weken geleden.

"Als ik het met andere incidenten vergeleek wel ja", zei hij in de voorbereiding op de Britse Grand Prix op Silverstone. "Maar blijkbaar mag dit. En dat is goed om te weten. Dat betekent ook dat ik wat agressiever ga rijden."

"Zolang de ruimere regels maar consequent worden toegepast. En ik zou het wel op papier willen zien. Dat is mijn grootste zorg: dat het de volgende keer weer anders is."

Leclerc was ook realistisch over de Oostenrijkse Grand Prix. Verstappen had hem uiteindelijk waarschijnlijk toch wel ingehaald. "Hij had een enorm snelheidsvoordeel en ik was kwetsbaar, want mijn banden waren op. Vandaar dat ik na afloop ook gefrustreerd was."

Max Verstappen en Charles Leclerc. (Foto: Pro Shots)

'Verstappen is een agressieve coureur'

Hoewel het tijdens de podiumceremonie niet gezellig oogde tussen Verstappen en Leclerc, koestert de Monegask geen wrok richting de Nederlander. "Max is een agressieve coureur, maar hij vecht niet heel anders dan de anderen. We hebben vroeger tijdens het karten onze incidenten gehad, maar het gaat nu beter tussen ons", knipoogde hij.

Leclerc doelde op beelden uit de tijd dat de twee kemphanen nog tegen elkaar op de kartbaan streden. Daarop is te zien dat Verstappen boos is na een incident met zijn concurrent, terwijl een piepjonge Leclerc stelt dat er "niets aan de hand was".

"Eigenlijk was het nu omgekeerd, erg grappig om te zien. Jullie kunnen in ieder geval zien dat we vaker aanvaringen hebben gehad. Dat is alleen maar goed voor de show."

Charles Leclerc. (Foto: Pro Shots)

Ferrari iets beter in vorm

Leclerc haalde uit de race op Spielberg in ieder geval de bevestiging dat Ferrari iets beter in vorm is. Hij finishte bovendien weer voor zijn teamgenoot Sebastian Vettel. "Ik heb vooral mijn kwalificatiesnelheid verbeterd. Het gaat iets beter met de auto. Maar we moeten wel echt nog aan onze bochtensnelheid werken."

Op Silverstone zijn veel meer bochten dan in Oostenrijk, dus Ferrari verwacht op het Engelse circuit minder sterk voor de dag te komen. "Wellicht zit er een verrassing in, maar wij gaan er vanuit dat Mercedes hier veruit het sterkste zal zijn."

De kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië begint zaterdag om 15.00 uur. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.