Haas-teambaas Gunther Steiner ligt niet wakker van de rel die is ontstaan over de sponsordeal van zijn team Haas met Rich Energy. De teambaas was wel verrast dat de sponsor meldde zich terug te trekken wegens teleurstellende resultaten.

"Jullie willen het vast over banden hebben", grapte de Italiaanse teambaas donderdag tegenover de verzamelde pers op het circuit van Silverstone. Daar wordt dit weekend de Britse Grand Prix verreden.

Kort daarvoor had het team via Twitter duidelijk gemaakt dat "Rich Energy nog steeds de titelsponsor van het team is". Steiner wilde daar weinig aan toevoegen. "Ik kan vanwege commerciële belangen niets zeggen over onze samenwerking."

De Italiaan bevestigde dat Rich Energy tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië nog wel als sponsor op de auto's staat. "Wat er daarna gaat gebeuren, moeten we nog zien. Ik was ook verrast door de tweet, dat kan ik wel zeggen. Maar we moeten er mee dealen. Ik slaap er niet minder om."

In de tweet waar Steiner op doelde, kondigde Rich Energy woensdagavond aan per direct te stoppen als sponsor van Haas. "We willen Red Bull verslaan. Achter een Williams finishen in Oostenrijk was onacceptabel."

Volgens Britse media is er nu een discussie gaande tussen investeerders van Rich Energy en Haas-oprichter William Storey. De investeerders zouden de sponsordeal voort willen zetten.

Steiner verwachtte terugval Haas

Steiner maakt zich naar eigen zeggen meer druk om het terugbrengen van Haas naar de plek waar het de afgelopen seizoen verbleef: de bovenkant van de middenmoot. "Het moest een keer gebeuren dat we een terugval zouden krijgen. Het kan niet alleen maar omhoog gaan", was de teambaas realistisch.

"Maar we moeten onszelf ook weer niet naar beneden praten. De auto is goed, anders kwalificeert Kevin Magnussen zich in Oostenrijk niet als vijfde", stelde Steiner. "Het is voor ons nu zaak om iedereen gefocust te houden. Maar schrijf ons niet af."

Vrijdag komt Haas net als de andere auto's voor het eerst in actie op Silverstone tijdens de vrije trainingen (11.00 en 15.00 uur) De kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannie begint zaterdag om 15.00 uur. De race start zondag om 15.10 uur.