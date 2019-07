Max Verstappen en Red Bull Racing voeren met motorleverancier Honda discussie over het nemen van risico's met de krachtbron. De Nederlander ziet graag dat meer risico wordt genomen zoals tijdens de GP van Oostenrijk, maar snapt ook dat de Japanse fabrikant voorzichtig is.

Verstappen blikte donderdag in het Red Bull-motorhome op Silverstone vooruit op de Britse Grand Prix, maar keek ook nog even terug op zijn zege in Spielberg, waar Honda de eerste overwinning in de Formule 1 boekte sinds 2006. Dat gebeurde mede dankzij 'mode 11', wat Verstappen in de slotfase in Oostenrijk meer vermogen gaf.

"We hadden in Oostenrijk minder problemen met de koeling dan bijvoorbeeld Mercedes. Daardoor hoefden we de motor niet terug te draaien vanwege de hitte. Sowieso stond de motor in de kwalificatie het meest agressief tot nu toe", keek Verstappen terug op zijn zege van twee weken geleden.

"In de race gebruikten we een modus die we de laatste races sowieso wel meer hebben gebruikt."

Discussies tussen Red Bull en Honda

Red Bull en Honda discussiëren of de mode 11 vaker moet worden gehanteerd. Nadeel is dat bij een sterkere motorstand de kans op een kapotte motor groter is en er maar drie motoren per seizoen gebruikt mogen worden. Daarna levert elke nieuwe motor een gridstraf op.

"Het is na de jaren met McLaren best normaal dat ze voorzichtig zijn", doelde Verstappen op de vele uitvalbeurten van Honda tussen 2015 en 2017. "Maar we weten nu dat we toch wel een penalty gaan pakken dit jaar, dus dan kunnen we wel wat meer risico nemen. Bijvoorbeeld om er in de kwalificatie een keer dichter bij te zitten."

"Met de vuist op tafel slaan bij Honda heeft niet zo veel zin. Dat werkt niet bij Japanners", stelde Verstappen. "En we willen ook weer niet dat de motor ploft, want dan heb je helemaal niks. Honda kon in ieder geval zien dat de race in Oostenrijk niet een te zware belasting is geweest voor de motor. Het is zwaar voor de motor, maar onze concurrenten zitten ook op de limiet."

Volgens Verstappen leidde zijn zege in Oostenrijk, waar Mercedes voor het eerst naast de overwinning greep, tot opluchting bij Honda. "We weten nu dat het kan. Honda heeft het nu heel goed voor elkaar", zei hij met een glimlach

"En wij moeten zorgen dat de updates voor de auto het gewenste effect hebben. Dat was in Oostenrijk in ieder geval wel echt zo. De volgende stap van de Honda moet zijn dat de motor op bepaalde circuits goed genoeg is om mee te doen om de overwinning", zei de 21-jarige Verstappen.

Resultaten Verstappen op Silverstone 2015 (Torro Rosso): Uitgevallen

2016 (Red Bull): Tweede

2017 (Red Bull): Vierde

2018 (Red Bull): Vijftiende

'Mercedes blijft heel sterk'

Toch rekent Verstappen zich niet rijk na zijn zege in Oostenrijk, waar alleen Valtteri Bottas (derde) namens Mercedes het podium haalde. Hij realiseert zich dat het Duitse team de dominante auto heeft dit Formule 1-seizoen. "Als het niet zo heet wordt als de vorige keer, is Silverstone gewoon een Mercedes-baantje".

De weersvoorspellingen voor Silverstone tonen geen temperaturen boven de 30 graden Celsius. Een herhaling van de stunt van Verstappen in Oostenrijk lijkt daardoor onwaarschijnlijk. "Je weet het natuurlijk nooit, maar Mercedes is gewoon nog heel sterk. En ik denk niet dat dit onze sterkste baan is."

De zege in Oostenrijk zorgde er wel voor dat de geruchten over een eventueel vertrek van Verstappen bij Red Bull afnamen, al benadrukte de Limburger donderdag dat hij sowieso niet bezig is met een overstap op korte termijn.

"Ik ben gewoon blij met waar ik zit en heb met iedereen een goede verstandhouding. Ik voel me goed bij dit team, dat is ook belangrijk. Maar er moet natuurlijk wel progressie in zitten. En dan kijk ik niet alleen naar 2020, maar ook naar de jaren daarna. Het ligt aan wat ze me dan te bieden hebben."

Vrijdag komt Verstappen voor het eerst in actie op Silverstone. Om 11.00 uur (Nederlandse tijd) is de eerste vrije training, gevolgd door de tweede vrije training is om 15.00 uur. Zaterdag staan de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) op het programma en de race begint zondag om 15.10 uur.