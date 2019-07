Haas F1-teambaas Günther Steiner heeft donderdag in een verklaring ontkend dat er een breuk is met titelsponsor Rich Energy. De energiedrankfabrikant liet woensdag in een opmerkelijke tweet weten per direct te stoppen met de samenwerking.

"Rich Energy heeft het contract met Haas F1 beëindigd vanwege de slechte prestaties", staat er in de tweet van Rich Energy die woensdag werd geplaatst.

"We willen Red Bull Racing verslaan en het is onacceptabel dat we in Oostenrijk achter Williams eindigden. Daarnaast hebben de politieke spelletjes in de Formule 1 een slechte invloed op ons bedrijf. We wensen het team het beste."

Steiner spreekt tegen dat er een breuk is, maar wil verder niets kwijt. "Rich Energy is onze huidige titelsponsor. Verder kan ik vanwege commerciële belangen niets zeggen over onze samenwerking."

Bij de Grand Prix van Oostenrijk eindigde Haas-coureur Kevin Magnussen bijna twee weken geleden als voorlaatste, tussen beide Williams-rijders. De Deen bezet in de WK-stand de twaalfde plek.

Teamgenoot Romain Grosjean finishte als zestiende op de Red Bull Ring en is in de WK-stand na negen raceweekenden de zeventiende van twintig coureurs.

Haas reed drie jaar zonder titelsponsor

Haas neemt sinds 2016 deel aan de Formule 1. De voorgaande drie seizoenen reed het Amerikaanse team zonder echte titelsponsor, maar werd het bedrijf door de Amerikaanse eigenaar Gene Haas zelf gepromoot. Eigenaar Haas is multimiljonair en heeft naast zijn Formule 1-team ook een succesvol team in het Amerikaanse Nascar.

Zondag staat op het circuit van Silverstone de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma. Vorig jaar eindigde Magnussen daar als negende en haalde Grosjean er de finish niet.

De eerste vrije training op Silverstone is vrijdag om 11.00 uur, om 15.00 uur gevolgd door de tweede sessie. De derde training is zaterdag om 12.00 uur, waarna later op de dag (15.00 uur) de kwalificatie volgt. De race is zondag om 15.10 uur.