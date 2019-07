De Grand Prix van Groot-Brittannië in de Formule 1 wordt zeker tot en met 2024 op het circuit van Silverstone verreden.

De organisaties achter de Formule 1 en het circuit en de British Racing Drivers' Club hebben daar dinsdag overeenstemming over bereikt, meldt de Formule 1 woensdag.

Het contract tussen de Formule 1 en Silverstone liep na dit seizoen af, waardoor het nog maar de vraag was of de Grand Prix ook de komende jaren op het circuit op het voormalige vliegveld zou worden gehouden.

Er werd over onder meer een race op een stratencircuit in Londen gesproken, omdat de baten van de race in Silverstone niet op zouden wegen tegen de kosten.

De Britse Grand Prix staat sinds de oprichting van de Formule 1 in 1950 op de agenda. Op Silverstone werd toen zelfs de eerste Formule 1-race ooit verreden. De baan was daarna nog 51 keer de organisator van de race, terwijl in de jaren daarna ook in Aintree en Brands Hatch werd gereden.

Sebastian Vettel was vorig jaar de beste op Silverstone. (Foto: Pro Shots)

Voor zeven teams thuisrace

Voor veel teams geldt de race in Groot-Brittannië als een thuiswedstrijd, aangezien liefst zeven van de tien renstallen daar hun thuisbasis hebben. Met wereldkampioen Lewis Hamilton, Lando Norris en George Russell zijn er dit jaar drie Britten actief in het kampioenschap.

Hamilton deed eerder deze week al een oproep om de Grand Prix op Silverstone te behouden. "We mogen Silverstone nooit kwijtraken. Als dat wel gebeurt, dan verliest de Formule 1 veel van zijn essentie."

De verlenging van het contract van de Britse Grand Prix is slecht nieuws voor de races in Spanje, Duitsland en Mexico. Twee van die drie races zullen verdwijnen, aangezien er met Zandvoort en Hanoi twee nieuwe races op de kalender komen. De organisatie van de Formule 1 heeft al laten weten dat er in 2020 net als dit jaar 21 races zullen zijn.

De Grand Prix van Groot-Brittannië staat dit weekend op het programma. Vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden, gevolgd door de laatste training en kwalificatie op zaterdag. De race begint zondag om 15.10 uur.