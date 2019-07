Robert Kubica beleeft nog weinig plezier aan zijn knappe comeback in de Formule 1. De coureur van Williams ziet de teleurstellende prestaties van dit seizoen als een smet op zijn terugkeer in de koningsklasse van de autosport.

"De situatie van de laatste maanden overschaduwt mijn terugkeer in de Formule 1 en alles wat ik heb moeten doen om dat te bewerkstelligen", zegt Kubica woensdag in gesprek met Motorsport.com. "In deze sport gaat alles zo snel dat ik ondertussen al bijna vergeten ben hoe hard ik de afgelopen jaren heb gewerkt."

De 34-jarige Pool liep in 2011 door een zware crash bij een rally in Italië ernstig hand- en armletsel op en leek de Formule 1 definitief vaarwel te moeten zeggen. Hij knokte zich echter terug en kreeg, nadat hij in 2018 al als test- en reservecoureur bij Williams fungeerde, voor dit seizoen een stoeltje bij het Britse team.

Zijn rentree in de Formule 1 verloopt zeer teleurstellend, want Williams blijkt totaal niet competitief met de rest van het veld. Kubica en zijn teamgenoot George Russell beginnen elke race vanuit de achterhoede en pakten dit seizoen nog geen punt.

Toch baalt Kubica niet van zijn keuze om bij Williams terug te keren in de Formule 1. "Dit is altijd nog beter dan dat ik thuis op de bank op de televisie naar de races zit te kijken", benadrukt de voormalige coureur van Sauber.

"Frustratie is ook niet het goede woord om de seizoensstart te omschrijven. Natuurlijk zou ik gelukkiger zijn als ik betere resultaten kon boeken en we minder problemen zouden hebben, maar ik heb geen spijt van mijn terugkeer."

George Russell en Robert Kubica. (Foto: Pro Shots)

'Heel moeilijk om te racen in Formule 1'

Williams beleefde in 2018 ook al een teleurstellend seizoen, want de renstal pakte slechts zeven punten en eindigde daarmee stijf onderaan in de WK-stand. Kubica had er dan ook al rekening mee gehouden dat zijn nieuwe team geen heel hoge ogen zou gooien.

"Ik kreeg van veel mensen felicitaties over mijn terugkeer, maar ik zei toen ook tegen iedereen dat het moeilijkste gedeelte nog moest komen. De Formule 1 is een sport van een heel, heel hoog niveau met veel ups en downs. Het is gewoon heel moeilijk om te racen in deze klasse en dat begrijp ik als geen ander."

"Het meest vervelende is dat we nu al zó ver achter staan op de rest, dat we ze bijna niet meer kunnen achterhalen. Zelfs als we bepaalde dingen verbeteren en de concurrenten het minder goed gaan doen, wordt dat heel lastig."

Kubica, die aan het begin van zijn loopbaan voor BMW Sauber en Renault reed, boekte bij de Grand Prix van Canada in 2008 zijn eerste en tot dusver enige overwinning. De Pool eindigde twaalf keer op het podium in een Formule 1-race.

Het seizoen wordt zondag vervolgd met de Grand Prix van Groot-Brittannië, de tiende race van het jaar. In 2018 ging de zege op Silverstone naar Ferrari-coureur Sebastian Vettel.