Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing verwacht niet dat Max Verstappen op korte termijn vertrekt bij de Oostenrijkse renstal. De Brit denkt dat de Nederlander op dit moment goed op zijn plek zit.

"Er is enorm veel speculatie over het contract van Max. De enige personen die weten wat er in dat contract staat, zijn Max, zijn management en het team", doelt Horner tegenover Motorsport.com op de vertrekclausule in de verbintenis van Verstappen.

"Natuurlijk staan er in de contracten van de toprijders criteria waaraan het team moet voldoen, dat is voor de contracten van de rijders bij Ferrari en Mercedes niet anders. De overwinning in Oostenrijk verandert niets voor ons."

Verstappen heeft bij Red Bull nog een contract tot eind 2020, maar belangrijker volgens Horner is dat de Limburger met zijn spectaculaire zege twee weken geleden in Oostenrijk heeft ondervonden dat hij nog altijd races kan winnen.

"Het is niet goed als je een coureur behoudt op basis van een stuk papier. Dat is niet de juiste samenwerking. Max heeft echt vertrouwen in het project waar we momenteel mee bezig zijn", aldus de beleidsmaker.

"Hij gelooft in de mensen binnen dit team, de progressie en ontwikkeling van Honda. Hij investeert daar zelf ook in. Een stuk papier, een contract, is dan totaal niet relevant. Hij geniet van zijn aanwezigheid in dit team."

Max Verstappen viert de zege in Oostenrijk met zijn monteurs. (Foto: ANP)

'Het begint nu allemaal weer te kloppen'

Horner heeft stiekem de hoop dat Red Bull volgend jaar dan eindelijk het gat met Mercedes en Ferrari kan dichten en daadwerkelijk weer een keer kan meedoen in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1.

"We hebben het voorheen gepresteerd en ik zie geen reden waarom we dat niet weer zouden kunnen. We hebben gewoon alle elementen nodig. Het voelt alsof dat langzaam maar zeker weer begint te komen", vertelt hij.

"We hebben een van de beste coureurs ter wereld, de beste, naar mijn mening. We hebben een fantastisch ontwerpteam dat de afgelopen vijf jaar kampioensauto’s ontworpen heeft met een motor die niet sterk genoeg was."

Red Bull verruilde begin dit jaar Renault voor Honda en Horner merkt dat de Japanse motorfabrikant na een stroeve start - Verstappen behaalde in de eerste acht Grands Prix enkel twee podiumplaatsen - het momentum te pakken heeft.

"Dat is sinds 2013 onze achilleshiel geweest. Het begint nu allemaal weer te kloppen. 2019 is voor ons een jaar waarin we ons verbeteren. Ons doel is om in 2020 vanaf het begin mee te doen om de wereldtitel."