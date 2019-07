McLaren heeft dinsdag bekendgemaakt dat het in 2020 vasthoudt aan het huidige coureursduo Carlos Sainz en Lando Norris. De Britse renstal is erg tevreden over de prestaties van de twee jonge coureurs.

De 24-jarige Spanjaard Sainz werd afgelopen winter overgenomen van Renault en tekende toen al een contract voor twee jaar. Hij staat momenteel met dertig punten op de zevende plek in de WK-stand.

De vijf jaar jongere Norris reed een jaar geleden nog in de Formule 2, waar hij tweede werd in het kampioenschap. De Brit heeft nu 22 WK-punten en staat daarmee achtste. McLaren is momenteel het beste team in het brede middenveld van de Formule 1, ruim achter topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing.

"Zowel Carlos als Lando heeft een grote rol gespeeld in de progressie van McLaren", roemt McLaren-teambaas Andreas Seidl zijn coureurs. "Met hun feedback aan de engineers hebben we de auto goed kunnen ontwikkelen."

"Carlos heeft al heel wat ervaring in de Formule 1", zegt de teambaas over Sainz, die in 2015 bij Toro Rosso nog een duo met Max Verstappen vormde. "En Lando heeft zich snel aangepast aan de Formule 1, zijn zelfvertrouwen groeit met de week."

McLaren-teambaas Andreas Seidl. (Foto: Pro Shots)

McLaren vindt na mindere jaren weer weg omhoog

McLaren leverde in het verleden twaalf wereldkampioenen en werd acht keer kampioen bij de constructeurs in de Formule 1. In de 21e eeuw pakte het team slechts één prijs: de wereldtitel van Lewis Hamilton in 2008.

Met name de laatste jaren ging de Britse renstal door een diep dal, maar met de prestaties van Sainz en Norris is dit jaar de weg omhoog ingezet.

"Carlos en Lando hebben zichzelf bewezen als coureurs en vormen een belangrijk onderdeel in ons herstel", stelt CEO Zak Brown van McLaren. "Ze hebben bijgedragen aan het positieve momentum binnen het team, zowel in de fabriek als op het circuit."

"Ik ben erg blij dat we ons coureursduo voor 2020 hebben kunnen aankondigen voor onze thuisrace van komend weekend op Silverstone.

Nog vijf coureurs hebben contract voor 2020

Behalve het McLaren-duo zijn alleen Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari), Daniel Ricciardo (Renault), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) en Verstappen (Red Bull Racing al zeker van een zitje in 2020.

Verstappen heeft overigens een clausule in zijn contract waardoor hij het team bij tegenvallende resultaten kan verlaten.