Christian Horner zag zijn vermoeden dat Max Verstappen op dit moment de beste coureur in de Formule 1 is, vorige week in Oostenrijk naar eigen zeggen bevestigd worden. Volgens de Red Bull Racing-teambaas kan niemand tippen aan de Nederlander in zijn huidige vorm.

De 21-jarige Verstappen boekte op de Red Bull Ring zijn eerste seizoenszege en klom daarmee naar de derde plek in de WK-stand, achter het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Na de winst van Verstappen in Oostenrijk - bovendien de eerste Grand Prix-zege van Red Bull in 2019 - liet Horner zich ontvallen dat hij al een tijdje het idee had dat zijn pupil de beste coureur is, zelfs beter dan vijfvoudig kampioen Hamilton.

Op een persbijeenkomst in de aanloop naar de Britse Grand Prix van komend weekend herhaalde hij die lezing nog maar eens. "Gezien zijn huidige vorm is hij dat wel, ja. Hij steekt de laatste twaalf maanden in de vorm van zijn leven en dan is hij de beste coureur ter wereld."

"Hoe ik dat kan onderbouwen? Hij zit niet in de beste auto. Maar als je kijkt naar wat voor prestaties hij sinds de race van vorig jaar in Montreal in die auto heeft neergezet, dan kom je tot de conclusie dat hij vrijwel foutloos is geweest."

Max Verstappen bezorgde Red Bull en Honda in Oostenrijk de eerste seizoenszege. (Foto: Pro Shots)

Horner droomt van tweestrijd met Hamilton

Dat er een wisseling van de wacht plaats gaat vinden, is volgens Horner niet meer dan logisch. "Dat is een natuurlijk proces, er komt altijd weer een nieuwe generatie aan", weet de Brit, onder wiens hoede Sebastian Vettel in 2010 de jongste wereldkampioen in de Formule 1 ooit werd.

"Lewis heeft natuurlijk nog wel zijn ervaring, is nog steeds ontzettend snel, zit in de beste auto en is al met al een geoliede machine, maar Max heeft de toekomst. Zou het voor de sport niet geweldig zijn als het een tweestrijd tussen die twee zou worden?"

Als Verstappen en Hamilton over hetzelfde materiaal zouden beschikken, dan zou Horner zijn geld "absoluut" op de Nederlander zetten. "Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo heeft hij zijn verantwoordelijkheid gepakt als de meest ervaren coureur. Hij is volwassener, en daardoor een complete coureur geworden."

Max Verstappen won voor het tweede jaar op rij op de Red Bull Ring. (Foto: Pro Shots)

'Formule 1 schreeuwt om meer coureurs als Verstappen'

Dat de jongste Grand Prix-winnaar ooit soms nog wat onbesuisd is, hoeft volgens Horner ook geen nadeel te zijn. "Hij is gepassioneerd. Kijk bijvoorbeeld naar dat incident met Esteban Ocon vorig jaar in Brazilië (waar hij de Fransman na de race een duw gaf omdat hij als leider van de baan werd geduwd, red.); daarom houden mensen van hem."

"Hij durft te zeggen waar het op staat. Is dat iets negatiefs? Ik kijk liever naar zo'n type coureur, met vuur en passie. De sport schreeuwt om meer coureurs als Verstappen."

Verstappen presteert wisselvallig op Silverstone

Vrijdag gaat het Formule 1-seizoen verder met de tiende Grand Prix, die in Groot-Brittannië wordt verreden. Zondag om 15.10 uur (Nederlandse tijd) gaan de lichten voor de race op groen.

Vorig jaar kwam Verstappen door een probleem met zijn remmen niet over de finish op Silverstone, maar in 2016 (tweede) en 2017 (vierde) eindigde hij in de top vier.

Verstappen verzamelde in de eerste negen raceweekends van dit seizoen 126 punten namens Red Bull. Het gat naar Bottas (166) bedraagt momenteel veertig punten, terwijl de koppositie van Hamilton (197) vooralsnog onbedreigd is.