Op Silverstone wordt komend weekend de tiende Formule 1-race van het jaar verreden. Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Kan Verstappen na zijn sensationele zege in Oostenrijk ook in Groot-Brittannië winnen?

Van der Garde: "Ik denk dat hij net tekort gaat komen. Silverstone is een circuit met veel snelle bochten, waar je vol gas doorheen gaat. Mercedes en Ferrari zijn dan in het voordeel met hun hogere topsnelheid."

"Verstappen zal dit seizoen hier en daar nog wel een kans krijgen op circuits die hem liggen, zoals Oostenrijk. Daar speelde bandenslijtage een grote rol en hij is extreem goed in het managen van de banden. In Engeland is dat veel minder belangrijk, maar hij zal zeker mee kunnen doen om het podium."

Max Verstappen in GP Groot-Brittannië 2015 (Toro Rosso) - uitgevallen

2016 (Red Bull) - tweede

2017 (Red Bull) - vierde

2018 (Red Bull) - uitgevallen, gerangschikt als vijftiende

Het seizoen lijkt op een kruispunt te staan. Wint Ferrari of Red Bull Racing komend weekend, dan kan het nog een knotsgek jaar worden. Maar als Mercedes met winst op Silverstone aantoont dat Oostenrijk een incident was, dan kan het bijna niet anders of Lewis Hamilton wordt opnieuw wereldkampioen.

"Persoonlijk denk ik dat Mercedes op het grootste deel van de circuits het sterkst is en dat ze ook in Engeland de bovenhand zullen hebben. Verstappen is eigenlijk de enige die spektakel biedt, dat is fantastisch voor de sport. Maar in Engeland is Hamilton altijd heel sterk, het is een circuit dat hem ligt."

"Hamilton heeft er in het verleden al vijf keer gewonnen. Als Engelsman heeft hij er natuurlijk van jongs af aan veel gereden en hij heeft de steun van het thuispubliek. Hij is komend weekend de grote favoriet."

Starttijden GP Groot-Brittannië Eerste training: vrijdag om 11.00 uur

Tweede training: vrijdag om 15.00 uur

Derde training: zaterdag om 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag om 15.00 uur

Race: zondag om 15.10 uur

In Oostenrijk stelde Pierre Gasly opnieuw teleur, hij werd zelfs op een ronde gezet door Verstappen. Moet Red Bull hem terugsturen naar Toro Rosso?

"Ik hoop dat hij het snel op gaat pakken, want het is een leuk joch. Door kampioen te worden in de Formule 2 heeft hij laten zien dat hij enorm snel kan zijn. Maar het draait nu om presteren in de Formule 1."

"Ik denk dat hij voor de zomerstop in ieder geval in de buurt van Verstappen moet komen, anders kan hij zomaar gewisseld worden voor een andere coureur."

Laatste tien winnaars GP Groot-Brittannië 2018: Sebastian Vettel (Duitsland/Ferrari)

2017: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2016: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2013: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2012: Mark Webber (Australië/Red Bull)

2011: Fernando Alonso (Spanje/Ferrari)

2010: Mark Webber (Australië/Red Bull)

2009: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

Het contract van Silverstone met de Formule 1 liep af, maar is woensdag met vijf jaar verlengd. Goed nieuws voor de sport?

"Ik zag het al echt niet gebeuren dat de Britse Grand Prix van de Formule 1-kalender zou verdwijnen. De Formule 1 zonder Britse race is echt ondenkbaar. De Engelsen zijn autosportgek, veel teams en coureurs zijn Brits. Er moest dus gewoon een Britse GP blijven en dat is gelukkig ook gebeurd."

Plattegrond van het circuit van Silverstone. (Afbeelding: Formule 1)

Tot slot: wordt de Grand Prix van Groot-Brittannië een optocht of gaan we veel inhaalacties zien?

"Dit is zeker wel een baan waar je goed kunt inhalen. In bocht 6 bijvoorbeeld, in bocht 8 kan het ook en natuurlijk aan het einde van het achterste rechte stuk bij bocht 12 en 13. Het kan een leuke race worden."