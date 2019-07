Max Verstappen heeft een week na zijn spectaculaire overwinning in Oostenrijk veel zin in de Grand Prix van Groot-Brittannië, die zondag op het programma staat. De Limburger is opgelucht dat Red Bull Racing de stijgende lijn te pakken heeft.

"Ik kijk uit naar Silverstone, vooral na onze overwinning in Oostenrijk vorige week", zegt Verstappen maandag op zijn eigen site. "Het was een heel erg speciaal moment voor het hele team en voor Honda. Al het harde werken begint zich uit te betalen."

Verstappen eindigde elke race dit seizoen tot dusver in de top vijf, maar hij was tot de Grand Prix van Oostenrijk nooit dicht bij de overwinning. Dat was acht dagen geleden anders op de Red Bull Ring, waar Verstappen dankzij een indrukwekkende inhaalrace als eerste over de streep kwam.

Het geeft de Nederlander vertrouwen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar hij de laatste jaren wisselende resultaten boekte. Vorig jaar kwam hij niet over de finish door een probleem met zijn remmen, maar in 2016 (tweede) en 2017 (vierde) eindigde Verstappen in de top vier.

Max Verstappen vierde zijn zege in Oostenrijk uitbundig met het team. (Foto: ANP)

'Hopelijk kunnen we een mooie show weggeven'

De zesvoudig Grand Prix-winnaar geniet met volle teugen van het circuit van Silverstone. "Het is gaaf om er te rijden vanwege de hogesnelheidsbochten. Vooral de Becketts en Maggots zijn mijn favoriet", aldus de 21-jarige Verstappen.

"Ik ken het ook aardig goed, want voorafgaand aan de Formule 1 reed ik er al met een Formule 3-auto. Het is mooi al die Britse fans op de campings te zien en hun steun vanaf de tribunes te ontvangen. Er komt altijd veel publiek op af en ze behoren zeker tot de meest gepassioneerde Formule 1-fans ter wereld."

Voor Red Bull heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië bovendien een bijzonder tintje, want de fabriek van het Oostenrijkse team in Milton Keys ligt vlak bij het circuit. Verstappen hoopt Red Bull juist daarom een mooi resultaat te geven.

"Het is een thuisrace, dus ik hoop dat we vooruitgang kunnen blijven boeken en op zondag voor iedereen een mooie show kunnen weggeven", aldus de Red Bull Racing-coureur. "Veel gave, snelle bochten is wat we mooi vinden. Ik kan me een Formule 1-kalender zonder Britse Grand Prix niet voorstellen."

Verstappen bezet op dit moment de derde plek in de WK-stand met 126 punten. Zijn teamgenoot Pierre Gasly kent vooralsnog een teleurstellend seizoen en staat zesde met 43 punten. Mercedes-coureur Lewis Hamilton gaat na negen races aan de leiding.