De openingsrace van de Formule 1 in 2020 vindt op 15 maart plaats in Melbourne. Het wordt het zeventigste seizoen in de geschiedenis van de sport.

Bovendien wordt het de 25e editie van de Grand Prix van Australië op Albert Park. "Er is geen betere plek om het nieuwe seizoen te beginnen", laat voorzitter Chase Carey zaterdag namens de Formule 1 weten.

"Albert Park is een van de populairste circuits op de kalender, iedereen in de Formule 1 waardeert de race enorm", stelt Carey. "Het enthousiaste publiek in Australië zorgt voor een unieke en bijzondere sfeer."

De Grand Prix van Australië is sinds 1996 - met uitzondering van 2006 en 2010 - de openingsrace van het Formule 1-seizoen. Dit jaar werd de race verreden op 17 maart. Valtteri Bottas won voor Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton en Max Verstappen van Red Bull Racing.

Rest van kalender wordt later onthuld

De Formule 1 maakt op een later moment bekend hoe de rest van de kalender van 2020 eruit zal zien. Zeker is al dat de race in Zandvoort ergens in mei op het programma zal staan. Na een afwezigheid van 35 jaar keert de Grand Prix van Nederland terug op de kalender.

Ook de Grand Prix van Vietnam op een stratencircuit in Hanoi is in 2020 nieuw op de kalender. Het is nog niet bekend welke twee races plaats moeten maken voor Nederland en Vietnam.

De circuits in Spanje, Engeland, Duitsland en Mexico beschikken over een aflopend contract. Twee van die vier landen zullen na dit jaar van de kalender verdwijnen.

Volgend weekend wordt op Silverstone de Grand Prix van Engeland verreden. Het wordt de 53e keer dat de Formule 1 de Britse racebaan aandoet.