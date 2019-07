De leiding van Red Bull Racing heeft nog altijd geen idee waar de snelheid van Max Verstappen in de slotfase van de Grand Prix van Oostenrijk vandaan kwam.

De 21-jarige Nederlander haalde na zijn pitstop met speels gemak Sebastian Vettel en Valtteri Bottas in en worstelde zich in de slotfase ook langs Charles Leclerc, waardoor hij zijn eerste zege van het seizoen boekte.

De baan in de Alpen zou concurrenten Mercedes en Ferrari beter moeten liggen, aangezien motorvermogen doorgaans een grote rol speelt op de Red Bull Ring. Het was echter de Red Bull die razendsnel was. "Om eerlijk te zijn weten we nog steeds niet hoe dat nou kwam", zegt teambaas Christian Horner tegen Motorsport.

Red Bull had voor de race op de Red Bull Ring in Spielberg een aantal updates meegebracht, waaronder een nieuwe voorvleugel. "Het hele pakket is de afgelopen weken gaan werken, maar deze race werd op een moeilijke manier gewonnen", stelt Horner. "We moesten drie man passeren en dat is wat Max heeft gedaan."

Overhittingsproblemen bij Mercedes

Wat vaststaat is dat het team van Mercedes kampte met de hoge temperaturen in Spielberg. Daar konden de motoren van Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton niet goed mee overweg. "We waren nooit echt in de mogelijkheid om aan te vallen", zei Bottas na afloop. Hamilton zat wel op dezelfde strategie als Verstappen, maar zijn race kwam nooit van de grond door een probleem met zijn voorvleugel, wat leidde tot een lange pitstop.

Ferrari was te gefocust op Mercedes en haalde Leclerc daarom al in de 22e ronde naar binnen voor zijn enige stop, als reactie op de vroege pitstop van Bottas. Ook Vettel maakte zijn stop vroeg. Verstappen stopte pas in ronde 31 en kon daarna profiteren van zijn versere banden. De Nederlander ging mede dankzij zijn opgeschroefde Honda-motor vol in de aanval en reed naar de overwinning.

'Eerste doel is bereikt'

De zege biedt echter geen garanties voor de rest van het seizoen, waarin de Oostenrijkse renstal volgens topadviseur Helmut Marko op nog vier overwinningen rekent.

"We blijven het van race tot race bekijken", is Horner een stuk voorzichtiger dan zijn collega. "We hebben nu een race gewonnen met Honda en dat is natuurlijk een fantastische prestatie voor ze."

"We moeten nu zorgen dat we verder kunnen bouwen op deze race", vervolgt Horner. "We zullen verbeteringen blijven doorvoeren, waarmee we de auto verder ontwikkelen. Maar ons eerste doel is in elk geval bereikt."

De volgende race staat voor het weekend van 12 tot en met 14 juli op het programma, als de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt verreden.