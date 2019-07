Teambaas Christian Horner heeft dinsdag benadrukt dat hij niet van plan is om de matig presterende Pierre Gasly te vervangen bij Red Bull Racing. De teamgenoot van Max Verstappen krijgt de tijd bij het Oostenrijkse team.

De 23-jarige Gasly werd na vorig seizoen doorgeschoven van satellietteam Toro Rosso naar Red Bull. In zijn eerste races namens het topteam van Horner vallen de prestaties van de Fransman echter zwaar tegen.

In het verleden werden tegenvallende coureurs weleens tijdens het seizoen vervangen bij Red Bull (zo moest Daniil Kvyat in 2016 plaatsmaken voor Verstappen), maar voor dat scenario hoeft Gasly niet bang te zijn, verzekert Horner.

"Er is geen intentie om Pierre te vervangen. Hij is onze coureur, we werken met hem samen en proberen er het maximale uit te halen. We doen er alles aan om hem door deze moeilijke periode heen te helpen", zegt de teambaas tegen Motorsport.com.

"Ik denk dat hij een frisse start nodig heeft. We weten wat hij kan en moeten op de een of andere manier 'Control-Alt-Delete' in zijn hoofd doen en opnieuw beginnen. We blijven achter hem staan en in hem geloven."

Een illustratief beeld: Max Verstappen met op de achtergrond teamgenoot Pierre Gasly. (Foto: ANP)

'Probleem is dat Max iedere week presteert'

Gasly kwam in de eerste negen races van 2019 nog niet in de buurt van het podium. Zijn beste prestatie was een vijfde plaats in de Grand Prix van Monaco. In de WK-stand bezet de Fransman de zesde plaats.

Bij Red Bull moet alles van Verstappen komen, die zondag de race in Oostenrijk won en met een derde plaats in de WK-stand nog enigszins in de buurt blijft van leider Lewis Hamilton en nummer twee Valtteri Bottas, die allebei voor Mercedes rijden.

Volgens Horner werken de goede prestaties van Verstappen niet bevorderlijk voor Gasly. "Pierre is een snelle coureur, maar zijn probleem is dat Max iedere week presteert. Dat zorgt voor meer druk bij hem om óók te presteren."

Op zaterdag 14 juli staat de tiende race van het Formule 1-seizoen op het programma, wanneer de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt verreden. Vóór de zomerstop wordt ook nog geracet in Duitsland en Hongarije.