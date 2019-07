Honda is Max Verstappen dankbaar voor zijn zege van zondag in de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing was na een indrukwekkende inhaalrace de snelste op de Red Bull Ring.

"Eindelijk. Deze overwinning voelt als een nieuw begin", aldus technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda, die sinds dit seizoen de motoren levert aan Red Bull, de renstal van Verstappen.

Al dertien jaar wachtte Honda op een overwinning in de Formule 1. De Brit Jenson Button was in 2006 bij de Grand Prix van Hongarije de laatste die wist te zegevieren met een motor van de Japanse fabrikant.

In 2008 stapte Honda uit de Formule 1, om vervolgens in 2015 terug te keren, maar de samenwerking met McLaren werd geen succes. De Britse renstal kwam geen moment in de buurt van het podium.

Red Bull verruilde motorleverancier Renault na vorig seizoen na twaalf jaar voor Honda. Na een stroeve start was er in Oostenrijk na negen races de eerste triomf.

Max Verstappen juicht na zijn spectaculaire zege in Oostenrijk. (Foto: Pro Shots)

'Dit was de eerste stap'

Tanabe kon na afloop van de zinderende race, waarin Verstappen onder anderen Sebastian Vettel, Valtteri Bottas en Charles Leclerc inhaalde, zijn tranen niet in bedwang houden en stond te huilen op het podium.

"Deze zege is ook een manier om dank te zeggen aan de fans, die ons altijd zijn blijven steunen. Dit was de eerste stap. We blijven dit seizoen en ook volgend jaar keihard werken om de motor nog beter te maken."

Verstappen, die dit seizoen wel al twee keer op het podium wist te eindigen, was zondag ook vooral blij voor Honda. Hij wees bij de podiumceremonie naar het logo van de Japanners op zijn pak.

"Ik ben heel blij, ook voor Honda. Dit is voor hen de eerste overwinning sinds 2006. Het geeft een enorme boost", zei hij, waarna hij zijn monteurs in de armen vloog.