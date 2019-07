Het verbaast Lewis Hamilton niet dat hij zondag slechts als vijfde eindigde in de Grand Prix van Oostenrijk. De wereldkampioen van Mercedes had al verwacht dat het moeizaam zou gaan, al baalt hij er wel stevig van.

"Het was niet makkelijk, maar we wisten van tevoren al dat we hier in de problemen konden komen. We hadden vooral te maken met oververhitting", aldus Hamilton over de door Max Verstappen gewonnen race op de Red Bull Ring.

"Aan de snelheid lag het niet en de auto voelde goed aan, maar de oververhitting speelde een grote rol. Het beperkte de limiet van onze auto en het leek wel of de andere teams er niet zo veel last van hadden als wij."

Verstappen doorbrak met zijn overwinning de hegemonie van Mercedes, dat tot afgelopen weekend alle races van 2019 had gewonnen. Hamilton, die nog wel royaal leidt in de WK-stand, hoopt dat de race in Oostenrijk een wake-upcall is voor Mercedes.

"We moeten hiernaar kijken en het oplossen", aldus de Brit. "Er komen nog meer races aan waarbij het warm wordt, zoals Boedapest, dus we moeten hierbovenop zitten. Anders komen er nog meer moeilijke races aan."

Ook Bottas baalt van moeizame race

Hamiltons teamgenoot Bottas eindigde als derde achter Verstappen en Ferrari-rijder Charles Leclerc. De Fin kampte met dezelfde euvels als Hamilton en is daar eveneens niet over te spreken.

"We hebben er het maximale uit gehaald. We hadden ons ingesteld op een moeilijke race, maar het ging nog moeizamer dan we verwachtten. We konden niet alle motorstanden gebruiken vanwege de oververhitting. Het maakt zowel verdedigen als aanvallen moeilijk", aldus Bottas.

"We moeten er het positieve uit halen. Ik heb belangrijke punten gepakt en in pure snelheid zat er weinig verschil tussen alle teams. Het valt dus allemaal nog wel mee. Hopelijk komen we sterker terug bij de volgende race op Silverstone."

De Grand Prix van Groot-Brittannië staat op zondag 14 juli op het programma. De race op Silverstone begint om 16.10 uur.