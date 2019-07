Drie uur en veertien minuten, zo lang duurde het zondag vanaf het moment dat Max Verstappen als eerste over de finish kwam, totdat de Nederlandse coureur zeker wist dat hij de Grand Prix van Oostenrijk ook echt gewonnen had. Een reconstructie van een zenuwslopende namiddag op de Red Bull Ring.

16.30 uur: Met nog drie rondes te gaan haalt Verstappen leider Charles Leclerc in, aan de binnenkant van bocht drie van de Red Bull Ring. De wielen van Verstappen, die enkele centimeters voor zijn concurrent rijdt, raken de banden van de Ferrari. Leclerc schiet in de buitenbocht kort van het asfalt en moet de leiding afgeven aan Verstappen.

16.32 uur: De wedstrijdleiding meldt dat het incident tussen auto's 33 (Verstappen) en 16 (Leclerc) na de race wordt onderzocht.

16.34 uur: Verstappen wordt als eerste afgevlagd en komt juichend over de streep. Het werd vooraf voor onmogelijk gehouden dat de coureur van Red Bull hier kon winnen, in een seizoen dat volledig gedomineerd wordt door Mercedes. Bij de start valt Verstappen terug van de tweede naar de zevende plek, maar na een razendknappe inhaalrace wint hij alsnog.

Max Verstappen wordt als winnaar afgevlagd. (Foto: Pro Shots)

16.46 uur: De 28.000 in het oranje uitgedoste Nederlandse toeschouwers nemen bezit van de Red Bull Ring. Verstappen, Leclerc en nummer drie Valtteri Bottas staan op het podium en luisteren naar het Wilhelmus.

De dolblije Verstappen wijst naar het Honda-logo op zijn raceoverall en spuit met champagne. De chagrijnige Leclerc is razendsnel van het podium verdwenen. De coureur van Ferrari grijpt niet voor de eerste keer dit seizoen in de slotfase naast de zege, die nog altijd ontbreekt op zijn palmares.

Bij motorleverancier Honda zijn enkele medewerkers in tranen. Het Japanse bedrijf wint voor het eerst na dertien jaar weer een Grand Prix. Een zwaar teleurstellende samenwerking met McLaren en de wat moeizame eerste maanden met Red Bull zijn in één klap vergeten.

Een oranje zee van fans huldigt Verstappen na zijn zege.

17.05 uur: De top drie van de race schuift aan voor de persconferentie. Het incident tussen Verstappen en Leclerc is formeel nog altijd 'under investigation' maar Verstappen wordt gefeliciteerd en mag als winnaar zijn verhaal doen.

Dan krijgt de 21-jarige Limburger een vraag over het bewuste moment waarop hij Leclerc passeerde. "Het was gewoon hard racen. Als dit niet meer mag, dan kunnen we beter thuisblijven", antwoord hij luchtig.

"Ik laat het aan de stewards over", zegt Leclerc. De vragensteller vraagt nogmaals of hij het een faire actie vond van Verstappen. "Ik weet het niet. Verstappen gaf me geen ruimte en we raakten elkaar." Op het gezicht van Verstappen naast hem is de ergernis zichtbaar.

De persconferentie gaat verder met zo'n 25 vragen over allerlei onderwerpen, maar het incident tussen Verstappen en Leclerc komt niet meer ter sprake.

17.31 uur: Als de persconferentie erop zit, wordt Verstappen naar het motorhome van Red Bull gebracht, waar familie, bekenden en genodigden de race hebben gevolgd. Teambaas Christian Horner wacht hem buiten op en vliegt zijn coureur in de armen. "Briljant! Briljant! Briljant!" roept de uitgelaten Brit.

Binnen krijgt Verstappen schouderklopjes van Jumbo-directeur en persoonlijke sponsor Frits van Eerd en topschaatser Sven Kramer, die ook door Jumbo gesponsord wordt. De sfeer is uitgelaten, iedereen is dolblij door de onverwachte eerste zege van Verstappen in het tot dusver moeizame seizoen. Inmiddels is wel duidelijk dat Verstappen en Leclerc samen met hun teambazen om 18.00 bij de stewards worden verwacht.

Max Verstappen met gespannen gezicht op weg naar de stewards. (Foto: ANP)

17.50 uur: Verstappen verlaat het motorhome, steekt de straat over en gaat het gebouw binnen waar de stewards zitten. Onderweg neemt hij nog steeds felicitaties in ontvangst van monteurs en andere voorbijgangers.

17.56 uur: Inmiddels druppelen in het motorhome van Red Bull quotes uit het Ferrari-kamp binnen. Leclerc heeft gezegd: "Dit is niet de manier waarop je zou moeten inhalen". En diens teambaas Mattia Binotto: "Het was causing a collision en forcing another driver off the track. Verstappen verdient twee straffen." De stemming in het motorhome wordt opeens wat gespannen.

18.35 uur: Verstappen keert met een neutraal gezicht terug in het motorhome. Zonder iets te zeggen verdwijnt hij achter een schuifdeur, buiten het zicht van media en belangstellenden. Vader Jos en manager Raymond Vermeulen voegen zich bij hem.

18.42 uur: Stress, geschrokken gezichten, ongeloof. Een korte vlaag van paniek in het motorhome. Er is ook gejuich te horen vanuit het motorhome van Ferrari, dat pal naast dat van Red Bull staat in de paddock.

Wat blijkt: op Twitter heeft een grappenmaker een FIA-formulier in elkaar geknutseld waarin staat dat Verstappen een tijdstraf van vijf seconden heeft gekregen. Het document wordt geretweet door bekende internationale Formule 1-journalisten, die al jaren meelopen en tienduizenden volgers hebben. Maar al snel blijkt dat het fake news is. Het documentnummer en tijdstip van publiceren is onjuist. Paniek om niets.

18.55 uur: Het valse bericht heeft er wel voor gezorgd dat de spanning behoorlijk is toegenomen. Vermeulen ijsbeert zenuwachtig door het motorhome. Jos Verstappen zegt quasiserieus tegen journalisten dat Max naar de Indycar overstapt als hij de zege verliest. "Ha, dan rijdt de Formule 1 volgend jaar in Zandvoort voor lege tribunes!", reageert een van de verslaggevers. De spanning wordt weggelachen.

Een journalist suggereert dat Leclerc en niet Verstappen een straf gaat krijgen. "Je moet soms in een bocht je verlies nemen en niet aan de buitenkant blijven rijden. Dan word je geraakt. Eigen schuld." Maar verder durft niemand echt stelling te nemen of een voorspelling te doen. De afgelopen races zijn vaker flinke straffen uitgedeeld voor kleine incidenten.

Charles Leclerc op weg naar de stewards. (Foto: ANP)

19.10 uur: Vrijwel alle toeschouwers zijn al lang en breed verdwenen. In de paddock rijden vorkheftrucks af en aan om de verschillende motorhomes stilaan af te breken. Voor en in de motorhomes van Ferrari en Red Bull verzamelen zich steeds meer cameraploegen en verslaggevers.

19.21 uur: Red Bull-topman Helmut Marko verlaat de Red Bull Ring, nog altijd in onzekerheid over de uitslag. Ook Van Eerd en Kramer zijn al op weg naar het vliegveld, zoals steeds meer mensen het circuit moeten verlaten, zonder te weten wie de race gewonnen heeft.

19.24 uur: Leclerc beent door de paddock, het motorhome van Ferrari in. Hij zegt niets, maar sommigen denken aan een glimlachje en twee handen die hij schudt een goed humeur te kunnen ontwaren.

19.30 uur: Leclerc gaat weer terug naar het gebouw van de stewards, nu om de uitslag te horen. Verstappen blijft in het privégedeelte van het motorhome van Red Bull. Zijn beker voor de eerste plaats wordt door Red Bull al ingepakt en klaargemaakt voor transport. Die krijgt Leclerc hoe dan ook niet meer in handen.

19.39 uur: Gejuich vanuit de eerste verdieping uit het motorhome van Red Bull. Opgewonden rennen mensen de trappen op om te zien wat er gaande is. Het blijkt dat enkele Engelse monteurs een wedstrijd van het WK cricket op tv kijken.

Max Verstappen weet hier dat hij gewonnen heeft en gaat dat vieren met het Red Bull-personeel. (Foto: ANP)

19.48 uur: Verstappen sprint naar buiten, op zijn gezicht een brede lach die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. "Geen verdere actie!", roept hij. De coureur rent de garage in, waar hij monteurs en andere medewerkers om de hals vliegt. De overwinning wordt nogmaals uitbundig gevierd.

Dan komt Horner met zijn echtgenote Geri Halliwell aangelopen. De cameraploegen stuiven op de teambaas af en 'Ginger Spice' moet oppassen dat ze niet omvergeduwd wordt. "Het is een goede dag voor de Formule 1 en een prachtige dag voor Red Bull en Honda", zegt Horner opgelucht.

Ook de coureur en vader Jos geven snel wat interviews. "In de Formule 3 ging het vroeger altijd zo. Dan raakte je wat wielen hier en daar en niemand zeurde erover. Ik houd van hard racen, ja", zegt Max Verstappen. Zijn vader spreekt vooral van "gerechtigheid". "De uren die we moesten wachten waren zenuwslopend, maar Max heeft niets verkeerd gedaan. Hij verdient de zege."

20.02 uur: Vermeulen tikt Jos Verstappen op zijn schouder. De vlucht terug naar Monaco vertrekt al bijna. Jos rent het motorhome in en komt met Max achter zich aan weer naar buiten gespurt.

Bij de poort van het circuit staat nog een twintigtal fans in oranje T-shirts. Ze kunnen nog net de selfies nemen waar ze al die uren op gewacht hebben, voordat Verstappen in een gereedstaand taxibusje (merk Mercedes) stapt. Daar rijdt de winnaar van de Grand Prix van Oostenrijk van het circuit af. Naar verluidt zit Leclerc op dezelfde vlucht naar Monaco.