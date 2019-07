Ferrari-teambaas Mattia Binotto vindt dat de wedstrijdleiding een verkeerde inschatting heeft gemaakt door Max Verstappen niet te bestraffen voor zijn inhaalactie op Charles Leclerc in de Grand Prix van Oostenrijk. Desondanks gaat de Italiaanse renstal niet in beroep.

"We denken nog steeds dat dit het verkeerde besluit is", stelde Binotto tegenover Motorsport.com. "Dat is het standpunt van Ferrari en mijn mening."

Verstappen verdrong Leclerc twee ronden voor het einde van de eerste plek, maar raakte daarbij licht de Ferrari van de Monegask. Dat incident werd na afloop van de race onderzocht door de wedstrijdleiding.

Hierdoor moest Verstappen lang vrezen voor een tijdstraf van vijf seconden en het kwijtraken van zijn overwinning. Uiteindelijk besloten de stewards uren later de Limburger niet te bestraffen.

Charles Leclerc na de uitspraak van de wedstrijdleiding over het incident. (Foto: ANP)

'Volgens ons zijn de regels duidelijk'

"We geloven dat Charles alle ruimte liet en niets verkeerd deed", beschreef Binotto het incident. "Daarna volgde een botsing en werd hij van de baan geduwd."

Na afloop van de race sprak Ferrari bij monde van Binotto eerst nog de verwachting uit dat Leclerc als winnaar zou worden uitgeroepen.

"Volgens ons zijn de regels duidelijk, of we ze nou waarderen of niet", aldus de 49-jarige Italiaan. "En dit zijn precies dezelfde regels die in het verleden zijn toegepast bij andere races."

Max Verstappen en Charles Leclerc tijdens de podiumceremonie. (Foto: Pro Shots)

'We accepteren de beslissing'

Desondanks aanvaardt Ferrari het besluit van de wedstrijdleiding wel. "We accepteren de beslissing wel volledig. We moeten de stewards respecteren."

Binotto denkt dat een protest van Ferrari tegen het besluit juist averechts zou werken. Volgens de teambaas zou de Formule 1 ook niet gebaat zijn bij een tijdstraf voor Verstappen.

"Zoals we al vaker hebben gezegd, moeten we de coureurs meer vrijheid geven om met elkaar in gevecht te gaan. Ondanks dat wij het besluit niet begrijpen en ook niet steunen, begrijp ik wel dat we verder moeten. Dat is goed voor de autosport en goed voor de Formule 1", besloot Binotto.