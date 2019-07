Michael Masi, de racedirecteur in de Formule 1, verdedigt de stewards van de Grand Prix van Oostenrijk. Het duurde ruim drie uur voordat zij zondag oordeelden dat Max Verstappen de race definitief gewonnen had.

"De druk op deze mensen is altijd enorm hoog. Ze moeten alles in ogenschouw nemen en de juiste beslissing nemen, dat is vaak niet makkelijk", zei Masi, die in de Formule 1 de opvolger is van de eerder dit jaar plotseling overleden Charlie Whiting.

Het incident tussen Verstappen en Leclerc vormde voor Masi de eerste gelegenheid waarbij hij in de spotlights trad in zijn functie als raceleider. Na eerdere beslissingen van de stewards in Monaco (tijdstraf Verstappen), Canada (tijdstraf die Sebastian Vettel de zege kostte) en Frankrijk (tijdstaf Ricciardo) was er ook in Oostenrijk weer veel te doen om de stewards.

Om uitleg te verschaffen, gaf Masi enkele uren na de race in Oostenrijk een persconferentie, iets waar hij nooit eerder aanleiding voor had.

Incident Rosberg en Hamilton gold als voorbeeld

De Deense oud-coureur Tom Kristensen (achttien keer deelnemer 24 uur van Le Mans) en de stewards Nish Shetty uit Singapore, de Spaanse Silvia Bellot en de Oostenrijker Walter Jobst vormden de vier juryleden bij de Grand Prix op de Red Bull Ring.

"Zij hebben eerst aandachtig geluisterd naar de meningen van de coureurs en hun teambazen, die zoals vaak in dit soort gevallen behoorlijk uiteenliepen", zei Masi.

"Daarnaast zoeken ze naar vergelijkbare situaties in het verleden, om zo precedenten te bekijken. In dit geval was dat bijvoorbeeld een incident tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton in 2016, in dezelfde bocht."

Uiteindelijk was het besluit dat Verstappen en Leclerc evenveel schuld hadden en daarom besloten de stewards beide coureurs niet te bestraffen. Het moment werd afgedaan als een race-incident.

Max Verstappen viert zijn zege op het podium. (Foto: Pro Shots)

'Natuurlijk liever geen onduidelijkheid'

Nadat de race om 16.34 uur afgelopen was, duurde het tot 19.55 voordat bekend was dat Verstappen won. Dat Verstappen, Leclerc, de toeschouwers en alle andere aanwezigen zo lang in onzekerheid leefden over de uitslag, was volgens Masi verklaarbaar.

"Na de race moesten de coureurs naar het podium en hadden ze mediaverplichtingen. Pas rond 18.00 uur waren ze bij de stewards. Dan worden de beelden vanuit alle mogelijke standpunten bekeken en mogen ze allebei hun verhaal doen", legde de Australische racedirecteur uit.

"Daarna trekken de stewards zich terug voor overleg en bekijken ze ook vergelijkbare incidenten uit het verleden."

Ondanks alle onduidelijkheid waren volgens Masi de juiste procedures gevolgd. "Uiteindelijk is het voor ons het allerbelangrijkst dat alle twintig coureurs veilig en gezond over de finish komen. Natuurlijk hebben we deze onduidelijkheid liever niet, maar we hebben een regelboek dat we moeten respecteren."