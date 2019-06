Na ruim drie zenuwslopende uren kon iedereen bij Red Bull Racing zondagavond opgelucht ademhalen. Max Verstappen bleef de winnaar van de Grand Prix in Oostenrijk, nadat zijn inhaalactie ten opzichte van Charles Leclerc onbestraft bleef.

"Dit is gerechtigheid", zei de opgeluchte vader Jos Verstappen op de Red Bull Ring. "Jammer alleen dat het zo lang moest duren."

Drie rondes voor het einde haalde Verstappen leider Leclerc in met een manoeuvre waarbij de banden van beide auto's elkaar raakten. De Ferrari van Leclerc ging in de buitenbocht kort van de baan, maar hij eindigde de race gewoon als tweede.

Ruim drie uur na afloop van de race kwamen de stewards tot het oordeel dat het een race-incident betrof en dat beide coureurs geen straf kregen.

"Max heeft niks verkeerd gedaan", vond voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen. "Dit is hoe Formule 1 hoort te zijn. Er is niks mis met hard racen."

Verstappen viert de zege, Leclerc is minder blij. (Foto: Pro Shots)

Horner spreekt van mooie dag voor Red Bull en Honda

Red Bull-teambaas Christian Horner sprak eveneens van "gerechtigheid". "Dit is de juiste beslissing", vond de Brit.

"Als er een ander besluit was genomen, dan was dit opnieuw een heel slechte dag voor de Formule 1 geweest", doelde hij ook op de afgelopen drie races, waarin de volgorde op de baan door tijdstraffen voor respectievelijk Verstappen, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo steeds anders was dan de uiteindelijke uitslag.

"Het is een mooie dag voor Red Bull, onze eerste overwinning met Honda. We zijn echt enorm blij met dit succes", aldus Horner.

Max Verstappen viert de winst met zijn vriendin. (Foto: ANP)

'We konden nu twee keer juichen'

De drie uur tussen het einde van de race en de uitslag waren zenuwslopend, vond Jos Verstappen. "Maar toen Max terugkwam van de stewards, zei hij al dat hij een goed gevoel had."

"Als je daarna zo lang moet wachten, neemt de twijfel toch weer toe. Boven in het motorhome van Red Bull hebben we zitten wachten. We maakten vooral grapjes vanwege de zenuwen."

Tot het verlossende bericht kwam dat Verstappen onbestraft bleef. "We vlogen elkaar in de armen. Dit was de juiste beslissing. Nu hebben we de zege twee keer kunnen vieren", zei de opgeluchte Jos Verstappen.

Jos Verstappen wacht in spanning af. (Foto: ANP)