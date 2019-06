Charles Leclerc vindt dat hij in de slotfase van de Grand Prix van Oostenrijk op onrechtmatige wijze is ingehaald door Max Verstappen. De Ferrari-coureur raakte hierdoor zijn eerste plek in de race kwijt aan de Nederlander, die zijn eerste zege van het seizoen boekte.

"Het is aan de stewards om de beslissing te nemen, maar voor mij was het vrij duidelijk", stelde een zwaar teleurgestelde Leclec na afloop van de race. "Ik weet niet hoe het er van buitenaf uitzag, maar we zullen zien."

Verstappen haalde Leclerc twee ronden voor het einde in, maar de twee coureurs raakten elkaar. De inhaalactie wordt nog onderzocht door de wedstrijdleiding.

"Ik zat aan de buitenkant, net als de ronde daarvoor", beschreef de Monegask de situatie. "Toen gaf hij me de ruimte bij het uitkomen van de bocht, maar in de volgende ronde deed hij dat niet. Hierdoor raakten we elkaar en moest ik wijd gaan."

'Daarna had ik geen enkele kans meer'

In het vervolg slaagde Leclerc er niet meer in om het Verstappen lastig te maken. Hij kwam uiteindelijk op 2,7 seconden van de Limburger als tweede over de finish.

"Daarna had ik natuurlijk geen enkele kans meer om terug te komen", aldus de 21-jarige coureur. "Het is zonde."

Desondanks keek Leclerc wel met tevredenheid terug op zijn race. Met zijn tweede plaats zette hij zijn beste prestatie uit zijn Formule 1-carrière neer.

"Over het algemeen was het een goede race. Maar aan het einde had ik iets minder snelheid dan ik dacht, waardoor Max terug kon komen."

In het kampioenschap bezet Leclerc met 105 punten de vijfde plaats. Hij heeft 92 punten achterstand op Lewis Hamilton, die aan de leiding gaat. Verstappen klimt door zijn zege met 126 punten naar de derde plek.