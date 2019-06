Max Verstappen is in extase na zijn zege in de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander van Red Bull Racing zou er niets van begrijpen als hij nog wordt bestraft voor zijn inhaalactie op Charles Leclerc.

"Het is hard racen, anders kan je beter thuis blijven. Als dit niet meer mag, vraag ik me af wat het voor zin heeft om in de Formule 1 te rijden", zei hij na afloop van de memorabele race op de Red Bull Ring.

Verstappen haalde Leclerc twee ronden voor het einde in de hairpin in, maar hij raakte daarbij licht de auto van de Monegask van Ferrari.

Het incident wordt op dit moment nog onderzocht door de wedstrijdleiding. Zowel Verstappen als Leclerc moest zich om 18.00 uur melden bij de stewards.

Verstappen wilde zijn feestvreugde er niet door laten verpesten. "Om hier te winnen is ongelooflijk. Dit voelt geweldig. Het was een fantastische race", jubelde hij.

Max Verstappen viert de zege samen met zijn monteurs. (Foto: ANP)

'Dacht dat race na de start al voorbij was'

Verstappen leek aanvankelijk niet op weg naar de winst. Hij viel bij de start terug van de tweede naar de zevende plek, maar na een knappe inhaalrace verdrong hij in de slotfase Leclerc van de eerste plek.

"Ik dacht dat de race na de start al voorbij was. Daarna heb ik keihard gevochten. Na de pitstop waren we geweldig bezig en had ik een goed tempo te pakken", vertelde hij.

Verstappen boekte in Oostenrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Hij doorbrak daarmee de zegereeks van Mercedes, dat met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas tot nu toe alle Grands Prix wist te winnen.

"Ik ben heel blij, ook voor Honda. Dit is voor hen de eerste overwinning sinds 2006. Het geeft een enorme boost", besloot hij, waarna hij zijn monteurs in de armen vloog.