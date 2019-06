Max Verstappen heeft zondag op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. Na een slechte start reed de coureur van Red Bull Racing toch naar de winst, en boekte zo zijn eerste zege van het jaar.

Met zijn overwinning doorbrak Verstappen de hegemonie van Mercedes, dat dit jaar alle races won. Op de Red Bull Ring kwam de Duitse renstal niet verder dan een derde plaats voor Valtteri Bottas en een vijfde stek voor WK-leider Lewis Hamilton.

De race van Verstappen leek verpest door een slechte start, waarbij hij van de tweede naar de zevende plek terugviel. Na een knappe inhaalrace kon hij Ferrari-coureur Charles Leclerc in de laatste rondes nog verschalken.

De inhaalactie van Verstappen ten opzichte van Leclerc wordt nog wel onderzocht door de wedstrijdleiding. De twee coureurs raakten elkaar toen de Nederlander de leiding greep.

Het is de zesde zege voor Verstappen in zijn carrière. Vorig jaar won hij ook in Oostenrijk en eerder won hij al tweemaal in Mexico en één keer in Spanje en Maleisië.

De 21-jarige Leclerc leek lang op weg naar de eerste zege in zijn carrière. Ferrari wacht nog altijd op de eerste overwinning sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober vorig jaar.

Max Verstappen juicht terwijl hij op zijn auto staat. (Foto: Pro Shots)

Dramatische start voor Verstappen

De race begon dramatisch voor Verstappen, want hij kwam vanaf de tweede startplek nauwelijks op gang en zakte terug naar de zevende plaats, vlak voor teamgenoot Pierre Gasly. Leclerc behield de leiding vanaf poleposition door de Mercedessen van Bottas en Hamilton achter zich te houden.

Ook de andere coureur van Ferrari, Sebastian Vettel, ging goed van start. De Duitser klom van de negende naar de zesde plek en haalde in de eerste paar rondes ook Lando Norris (McLaren) en Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) in. Verstappen had veel meer moeite om die twee te passeren, maar slaagde daar na tien rondes toch in en werd zo de nummer vijf op de baan.

De top vijf zat binnen dertien seconden van elkaar toen Bottas en Vettel na 22 rondes als eersten een pitstop maakten. Bij de Duitser ging dat fout, want de pitcrew had de banden niet op tijd paraat, waardoor hij kostbare seconden verloor en terugviel naar achtste plek.

Kort daarna ging de bandenwissel van Leclerc wel vlekkeloos. Het zorgde er wel voor dat Hamilton aan de leiding kwam te liggen, voor Verstappen en de Monegask.

De WK-leider en Verstappen reden zo lang mogelijk door. Na dertig rondes ging Hamilton naar binnen voor zijn bandenwissel en een nieuwe neus (want de voorvleugels waren beschadigd door de hoge kerbstones), waardoor hij terugviel naar de vijfde plek achter de inmiddels weer opgeklommen Vettel. Verstappen reed korte tijd aan de leiding.

Twee rondes later maakte de Limburger zijn pitstop en kwam hij voor Hamilton weer als vierde de baan op. Daarna waren er nog veertig rondes te gaan, die de gehele top vijf op de harde banden moest volmaken.

Max Verstappen viert de zege samen met zijn monteurs. (Foto: ANP)

Verstappen met inhaalrace naar winst

In de vijftigste van 71 rondes wist Verstappen tot grote vreugde van de 28.000 Nederlandse toeschouwers in Spielberg Vettel te passeren. De Duitser maakte meteen zijn tweede pitstop en kwam achter Hamilton als vijfde de baan op. Later zou hij de Brit nog inhalen.

Verstappen ging vervolgens op jacht naar de tweede plaats van Bottas. De Nederlander riep over de radio dat hij vermogen verloor maar kon het mankement op advies via de boordradio snel herstellen. In de 56e ronde passeerde hij Bottas en had hij nog 15 rondes om leider Leclerc aan te vallen.

De Ferrari-coureur zag zijn voorsprong van vijf seconden langzaam teruglopen. Elke ronde won Verstappen een paar tienden op zijn leeftijdsgenoot en met nog vijf rondes te gaan was het gat minder dan een seconde, zodat Verstappen de DRS kon gaan inzetten.

Het werd een wiel-aan-wielgevecht tussen de twee. Drie rondes voor het einde leek Verstappen er voorbij, maar Leclerc heroverde de leiding.

Een ronde later was Verstappen er wél langs. Hij raakte met zijn wielen die van Leclerc en passeerde de Ferrari aan de binnenkant.