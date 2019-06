GP Oostenrijk ·

De stewards doen de inhaalactie van Verstappen op Leclerc af als een 'race-incident'. "We hebben de beelden grondig bestudeerd", aldus de FIA in een verklaring. "De coureurs kwamen met elkaar in contact, maar we denken niet dat daar één rijder verantwoordelijk voor is. We beschouwen het als een race-incident." Ferrari kan nog in beroep gaan, mocht de Italiaanse stal het niet eens zijn met de beslissing.