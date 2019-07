Pierre Gasly is kwaad op zichzelf na een stuurfout in de kwalificatie. In een weekend waarin de ongeduldige teamgenoot van Max Verstappen eindelijk verbetering toonde, moet hij toch slechts als achtste van start in de Grand Prix van Oostenrijk.

"In Q3 raakte ik in de eerste bocht de auto even kwijt. Ik schoot over een kerbstone en belandde kort naast de baan", vertelde Galsy. "Ik ben boos op mezelf en teleurgesteld. Want daarna reed ik een goede ronde die zeker had volstaan voor de vijfde plaats."

"Dat zou een resultaat zijn geweest waar ik erg tevreden mee had kunnen zijn, na een goed weekend. Vrijdag ging het bij de trainingen erg lekker. Dan is het erg jammer dat het niet lukt in de kwalificatie", zei de coureur van Red Bull Racing.

Met een vierde en een derde tijd in de eerste twee trainingen liet Gasly veelbelovende dingen zien op de Red Bull Ring, maar met zijn fout in de kwalificatie zette hij zijn reeks matige optredens van eerder dit seizoen voort.

De Fransman presteerde dit jaar elk weekend beduidend minder dan zijn teamgenoot Verstappen, die zondag als tweede van start mag. De Limburger toonde zich na de kwalificatie erg tevreden over de aanpassingen aan zijn Red Bull, die hem veel meer grip opleveren.

Ook Gasly was te spreken over die updates. "Het werkte erg goed allemaal. We gaan in de goede richting en zijn nu competitief met Mercedes en Ferrari in de bochten."

Gasly: 'Alles aan mijn auto is nu goed'

Na zijn reeks teleurstellende resultaten dit jaar - een vijfde plek is zijn beste uitslag - besloot Red Bull om de auto van Gasly voor de Grand Prix van Oostenrijk compleet uit elkaar te halen en opnieuw op te bouwen, om er zeker van te zijn dat er niet een mechanisch mankement ten grondslag ligt aan zijn matige prestaties.

Gasly wilde niet aangeven of er daadwerkelijk iets gevonden was, maar zei wel dat "alles aan de auto nu goed is". Dat houdt ook in dat hij vanaf nu kan worden afgerekend op zijn prestaties.

De kritiek die Gasly de afgelopen maanden kreeg op zijn optredens vindt hij begrijpelijk, maar niet altijd terecht. "Natuurlijk wordt er vaak negatief over mij gesproken. Soms terecht, soms niet. Maar het hoort bij deze job, daar moet je mee omgaan."

"Is het fair? Soms denk ik van niet. Maar aan het eind van de dag kan ik alleen maar op mezelf focussen. Ik moet kijken hoe het nog beter kan, want dát het beter kan, is zeker", was de 23-jarige coureur zelfkritisch.

Prestaties Verstappen versus Gasly in 2019 Australië: Verstappen 3, Gasly 11

Bahrein: Verstappen 4, Gasly 8

China: Verstappen 4, Gasly 6

Azerbeidzjan: Verstappen 4, Gasly uitgevallen

Spanje: Verstappen 3, Gasly 6

Monaco: Verstappen 4, Gasly 5

Canada: Verstappen 5, Gasly 8

Frankrijk: Verstappen 4, Gasly 10

Gasly hoopt dat ommekeer aanstaande is

Gasly heeft goede hoop dat het omslagpunt nabij is. "Ik doe alles wat ik kan en denk dat het zich op een bepaald moment gaat uitbetalen. Alle coureurs zijn erg ongeduldig. We willen nú resultaten."

"Maar dat kan soms niet in autosport. Soms gaat het stapje voor stapje vooruit en boek je kleine progressie. Ik denk dat we dit weekend goede dingen hebben laten zien, daarom baal ik zo van mijn fout in Q3."

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.10 uur. Verstappen won de race in Spielberg vorig jaar.