Max Verstappen moet vooral lachen om alle geruchten over een mogelijk vertrek bij Red Bull Racing. De Nederlander, die een vertrekclausule in zijn contract heeft, gaat zondag als tweede van start bij de Grand Prix van Oostenrijk.

Het bestaan van die vertrekclausule werd in Oostenrijk bevestigd door Helmut Marko. De topman van Red Bull Racing wilde niet ingaan op de ontbindende voorwaarden in het tot eind 2020 lopende contract van de Limburger, die al ruim een jaar indruk maakt met volwassen en vrijwel foutloze optredens.

Marko reageerde op speculaties in diverse internationale media. Volgens de een zou Verstappen aan het einde van dit jaar mogen vertrekken als hij voor de zomer geen enkele race heeft gewonnen, de ander beweert weer dat Verstappen vrij is om te gaan als hij niet bij de eerste drie in de WK-stand staat.

Doordat Red Bull Racing dit jaar nog geen competitieve auto aan Verstappen weet te leveren, wordt aan beide voorwaarden op dit moment niet voldaan.

Verstappen: 'Wat denk je zelf, vriend?'

Om de vraag wat de details in zijn clausule precies zijn, moest Verstappen zaterdag hard lachen. "Wat denk je zelf, vriend? Waarom zou ik dat in hemelsnaam vertellen? Natuurlijk wil iedereen dat weten, maar dat maakt mij niets uit."

De 21-jarige coureur was sowieso goed geluimd, want boven zijn eigen verwachting reed hij de derde tijd in de kwalificatie. Door een gridstraf van WK-leider Lewis Hamilton mag hij zondag om 15.10 uur zelfs als tweede van start, waardoor een prolongatie van zijn verrassende overwinning van vorig jaar in Oostenrijk zomaar mogelijk lijkt.

Verstappen is niet de enige die vragen over zijn toekomst krijgt, ook Hamilton moest zaterdag antwoord geven op de vraag hoe hij het zou vinden om volgend jaar de talentvolle Nederlander als teamgenoot te hebben.

Die vraag leek de 34-jarige Brit te verrassen, en na enig nadenken antwoordde hij: "Mensen roepen altijd van alles, maar dit is de eerste keer dat ik van dit gerucht hoor. Volgens mij is het team erg tevreden met hoe Valtteri Bottas en ik dit jaar presteren, dus er lijkt me geen reden tot verandering."

Toch sloot Hamilton niet uit dat Verstappen in de toekomst voor Mercedes rijdt. "Max is altijd geïnteresseerd in kansen. Ik heb geen idee, maar misschien zijn we ooit teamgenoten", zei de vijfvoudig wereldkampioen, om zich vervolgens tot Verstappen zelf te richten: "Ik zou het prima vinden om met jou in een team te rijden. Ik rijd tegen welke teamgenoot dan ook."

Verstappen vindt Honda-project veelbelovend

Mercedes zou voor Verstappen de grootste stap vooruit zijn, áls hij besluit om Red Bull te verlaten. Het team rijgt sinds 2014 de wereldtitels aaneen en is dit jaar nog ongeslagen.

Bij een persconferentie op donderdag - nog voor zijn verrassend sterke optreden in de kwalificatie, waarin Verstappen erg tevreden was over de extra grip die zijn auto had - zei de coureur ondanks alle speculaties niet bezig te zijn met een vertrek.

"We zijn pas net begonnen met de samenwerking met Honda, een erg veelbelovend project. Ik denk niet na over de toekomst en wil eerst kijken wat we de komende races kunnen laten zien", aldus Verstappen. "Natuurlijk is het niet fijn om zo vaak vierde te worden. Dat ga ik niet tot mijn 35e of 40e zo volhouden."

Max Verstappen deelt handtekeningen uit aan Nederlandse fans in Oostenrijk. (Foto: Pro Shots)

Ferrari-baas sluit komst Verstappen uit

Ferrari, het enige andere team naast Mercedes dat een verbetering ten opzichte van Red Bull zou kunnen zijn, liet zaterdag bij monde van teambaas Mattia Binotto weten niet geïnteresseerd te zijn in Verstappen.

"Zeker niet. We hebben met Sebastian Vettel en Charles Leclerc twee coureurs met een doorlopend contract en we zijn erg tevreden over hen", zei Binotto tegen Sky Sports. "Voor volgend jaar staat ons coureursduo al vast. We zijn goed bezig."

Daarmee doelde de Italiaan vooral op Leclerc, die zaterdag poleposition pakte en samen met zijn leeftijdgenoot Verstappen de eerste startrij bezet. De race op de Red Bull Ring in Spielberg begint zondag om 15.10 uur.