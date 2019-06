Charles Leclerc was zaterdag bijzonder opgetogen nadat hij in een baanrecord poleposition pakte in Oostenrijk en zelfs bij Sebastian Vettel kon er ondanks zijn negende plek een lachje af. Ferrari is opgelucht dat Mercedes eindelijk te verslaan lijkt dit jaar.

"Ik ben heel erg blij met mijn poleposition", zei Leclerc met een brede lach op de persconferentie na de kwalificatie. De jonge Monegask mag zondag voor de tweede keer in zin carrière helemaal vooraan beginnen.

"Het is jammer dat Sebastian een probleem had en niet mee kon doen om de eerste plaatsen. Maar het belooft een mooie race te worden, ik kijk er enorm naar uit."

Leclerc wist op dat moment nog niet dat WK-leider Lewis Hamilton een gridstraf zou krijgen wegens het hinderen van Kimi Räikkönen, waardoor de WK-leider niet als tweede maar als vierde van start moet. De coureur van Ferrari heeft nu Max Verstappen van Red Bull Racing naast zich op de eerste startrij.

Daar ontbreekt een coureur van Mercedes, dat alle acht voorgaande races dit jaar wist te winnen. Mercedes-coureur Valtteri Bottas begint op de derde plek, vlak voor Hamilton en Lando Norris van McLaren.

Vettel blij ondanks eigen misère

Vettel was blij voor zijn teamgenoot. "Het is prachtig dat Charles op pole staat. Hij heeft Mercedes een mooie tik gegeven", zei de Duitser.

De viervoudig wereldkampioen kwam zelf niet in actie in Q3, omdat er een probleem met de luchtdruk in zijn motor was. Daardoor zal Vettel zondag als negende aan de race moeten beginnen.

"Ik geef niemand hier de schuld van. Iedereen heeft zo hard als mogelijk gewerkt om het probleem op tijd te herstellen, maar dat is helaas niet gelukt. Toen duidelijk werd dat het voor mij voorbij was, heb ik meteen geroepen dat het nu aan Charles was om pole te pakken", aldus Vettel.

Leclerc maakt zich geen zorgen over andere bandenkeuze

De pole voor Leclerc is zeker geen toevalstreffer, want in de tweede en derde vrije training noteerde hij al de snelste tijd en ook zijn op één na snelste ronde in de kwalificatie had volstaan voor de eerste startplek.

"Vanaf de tweede training ging het erg goed dit weekend. De auto voelt geweldig aan. Op de rechte stukken zijn we de snelste, maar in de bochten verliezen we nog wel wat", zei Leclerc.

Ferrari start morgen op de zachte band, in tegenstelling tot Verstappen, Bottas en Hamilton die op medium beginnen. Zeker in de hitte (verwachte temperatuur is 32 graden) kunnen de zachte banden snel slijten.

"We hebben onze bandenkeuze goed geanalyseerd. We beginnen inderdaad met zachtere banden dan de concurrentie, maar ik heb er een goed gevoel bij", zei Leclerc.

De race op de Red Bull Ring begint zondag om 15.10 uur.