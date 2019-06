Lewis Hamilton heeft zaterdag na de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen gekregen. Max Verstappen profiteert en schuift op van de derde naar de tweede plek.

Hamilton werd zo'n twee uur na afloop van de kwalificatie bestraft door de stewards, vanwege het hinderen van Kimi Räikkönen in Q1. Ook Williams-coureur George Russell krijgt een gridstraf van drie plekken, omdat hij Daniil Kvyat in de weg reed.

Hamilton zakt door zijn gridstraf van de tweede naar de vierde plaats in de startopstelling. Dat komt doordat de nummer vijf van de kwalificatie, Haas-coureur Kevin Magnusssen, ook een gridstraf van vijf plaatsen kreeg wegens het plaatsen van nieuwe motoronderdelen.

McLaren-coureur Lando Norris werd zesde in Q3 en schuift op naar de vijfde plek die eigenlijk van Magnussen was.

Hamilton heeft begrip voor straf

Hamilton meldt in een bericht op Instagram dat hij begrip heeft voor de straf. "Het is volledig verdiend en ik accepteer het zonder probleem", schrijft de vijfvoudig wereldkampioen. "Het was een fout van mijzelf en ik neem de volledige verantwoordelijkheid."

"Dit was niet de bedoeling, maar morgen is er een nieuwe dag. We hebben de kracht om grote obstakels te overwinnen."

Een uur eerder zat Hamilton nog als nummer twee op de persconferentie van de top drie van de kwalificatie. Op dat moment was al duidelijk dat het incident met Räikkönen onderzocht werd door de wedstrijdleiding, maar Hamilton leek zich weinig zorgen te maken.

"Het gebeurde bij de hairpin, ik remde en zag een snellere auto aankomen die ik voorliet. Daarna kwam nog een andere auto, die ik over het hoofd zag, dat moet Räikkönen zijn geweest. Ik wilde uit de weg gaan en geloof niet dat ik hem echt gehinderd heb."

Räikkönen stak middelvinger op

De stewards melden bij de motivatie van hun besluit dat "auto nummer 44 (Hamilton, red.) onnodig auto 7 (Räikkönen) hinderde in bocht drie."

"Auto 44 kwam net uit de pits en was gewaarschuwd voor auto's die er aan kwamen", staat er in de officiële verklaring. "Hoewel auto 44 een actie maakte om auto 7 te ontwijken, was dat onvoldoende om auto 7 die bezig was aan een snelle ronde niet te hinderen."

Räikkönen moest licht remmen om Hamilton te ontwijken en stak kwaad zijn middelvinger op naar de leider in de WK-stand, die in de bocht rechtdoor stuurde toen hij de Fin op het laatste moment in zijn spiegels zag. Grote gevolgen had het incident aanvankelijk niet, want de coureur van Alfa Romeo plaatste zich zelfs voor Q3, waarin hij beslag legde op de zevende plek. Door de straf van Magnussen mag hij zondag als zesde van start.

Behalve Verstappen profiteert ook Mercedes-coureur Valtteri Bottas (naar de derde plek) van de straf voor Hamilton. Ferrari-coureur Charles Leclerc start op poleposition.

Hamilton, Magnussen en Russell zijn niet de enige coureurs met een gridstraf in Oostenrijk. Nico Hülkenberg (Renault) moeten vijf plekken terug op de startrij omdat ze enkele onderdelen op zijn auto's heeft gewisseld. Carlos Sainz (McLaren) en Alexander Albon (Toro Rosso) starten achteraan nadat ze voor de vierde keer dit jaar een nieuwe motor kregen.

Voorlopige startopstelling GP Oostenrijk 1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

8. Pierre Gasly (Red Bull)

9. Sebastian Vettel (Ferrari)

10. Kevin Magnussen (Haas)

Stewards deelden bij laaste drie Grands Prix straffen uit

Het is al de vierde Grand Prix op rij waarbij straffen van stewards een grote rol spelen. Vorige week in Frankrijk kreeg Daniel Ricciardo na de race twee tijdstraffen, waardoor hij niet zevende maar elfde werd.

Twee weken eerder in Canada kwam Sebastian Vettel van Ferrari als eerste over de streep, maar werd hij tweede achter Hamilton in de officiële uitslag. Weer twee weken eerder in Monaco werd Verstappen van de tweede naar de vierde plek teruggezet wegens het hinderen van Bottas in de pitstraat.

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.10 uur.