Max Verstappen presteerde zaterdag veel beter dan hij zelf had verwacht bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander reed de derde tijd in de kwalificaties op de Red Bull Ring en mag door een straf voor Lewis Hamilton vanaf de tweede plek beginnen.

"Dit is een geweldige positie om te starten", zei Verstappen in een eerste reactie, nog voordat de straf van Hamilton bekend was. "Het gaat een stuk beter dan vorige week in Frankrijk en het voelt prettig om in deze auto te rijden."

De 21-jarige Verstappen klokte een tijd van 1.03,439 en hoefde daarmee alleen Ferrari-coureur Charles Leclerc (1.03,003) en Hamilton (1.03,262) voor zich te dulden.

De Mercedes-coureur kreeg twee uur na de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Kimi Räikkönen in Q1. Door de complexe manier waarop de FIA de straffen toepast in de Formule 1 en door de gridstraf voor nummer vijf Kevin Magnussen, gaat Hamilton in de voorlopige startopstelling van plek twee naar plek vier.

'Updates bezorgen ons meer grip'

Verstappen heeft daardoor zondag bij de start alleen Leclerc voor zich op de grid. Achter hem staan de Mercedessen van Valtteri Bottas en Hamilton op de tweede rij. Sebastian Vettel van Ferrari kwam door een technisch probleem niet in actie in Q3 en moet zondag als negende van start.

"Eigenlijk keek ik helemaal niet uit naar deze kwalificatie, maar het ging veel beter dan verwacht", gaf Verstappen toe. "We hebben dit weekend een aantal updates aan de auto en die bezorgen ons veel meer grip."

Vrijdag vloog de Limburger tijdens de tweede training nog van de baan, maar de planning was al om zaterdag met andere onderdelen te rijden. "Het gaat het hele weekend al erg goed", stelde hij tevreden vast.

"Op de rechte stukken is Ferrari een stuk sneller en Mercedes ook iets, dus het zal lastig worden. Maar in de bochten zijn we zeker competitief. Deze baan in Oostenrijk met zijn snelle bochten is eigenlijk niet zo gunstig voor onze auto, daarom is deze uitslag heel mooi."

"En dat voor al die Nederlandse fans hier op de tribune. Ze brengen een glimlach op mijn gezicht. Hopelijk kan ik ze zondag een mooie race bezorgen", aldus Verstappen.

Verstappen wil Nederlandse fans mooie race bezorgen

De Nederlander heeft zondag door de straf voor Hamilton zijn beste startplaats van het seizoen. Eind mei in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco reed Verstappen naar de derde plek.

Hij kwam in de race in het Prinsdom als tweede over de finish maar werd door een tijdstraf vierde in de uitslag.

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.10 uur. Verstappen kwam vorig jaar als eerste over de finish, nadat hij op de vijfde plek startte. Twee derde plaatsen vormen vooralsnog zijn beste resultaten in 2019.