Max Verstappen heeft zaterdag met 1.04,446 de vijfde tijd neergezet in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Ferrari-coureur Charles Leclerc was de snelste op de Red Bull Ring.

Verstappen klokte veruit zijn snelste tijd van het weekend en zal later op de dag met een redelijk gevoel aan de kwalificatie beginnen, want de verschillen met de coureurs van Ferrari en Mercedes waren te overzien. Het gat met Leclerc bedroeg 0,459 seconde.

Ook Lewis Hamilton (0,316), Valtteri Bottas (0,225) en Sebastian Vettel (0,186) waren slechts enkele tienden sneller dan de Limburger.

Toch verliep de derde training niet vlekkeloos voor Red Bull Racing, want Verstappens teamgenoot Pierre Gasly kon lang niet in actie komen. De Fransman, die vrijdag nog heel behoorlijke tijden neerzette, keerde na een ronde terug in de pits met een gebrek aan vermogen.

Pas in de slotfase verscheen Gasly nog even op het circuit en noteerde hij met 105,152 de zevende tijd. Daarmee plaatste hij zich tussen het McLaren-duo Lando Norris (zesde) en Carlos Sainz (achtste).

Verstappen en Bottas crashten vrijdag

Verstappen was vrijdag nog gecrasht in de tweede training, toen hij de achterkant van zijn auto verloor door een windvlaag in de laatste bocht. Bottas knalde met zijn Mercedes eveneens in de bandenstapel.

Zaterdag om 15.00 uur begint de kwalificatie en de race gaat een dag later om 15.10 uur van start. Verstappen is titelverdediger op het thuiscircuit van zijn team Red Bull. Hij won de race vorig jaar nadat hij vanaf de vijfde plek startte.