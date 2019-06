Carlos Sainz en Alexander Albon moeten zondag helemaal achteraan beginnen bij de Grand Prix van Oostenrijk en Nico Hülkenberg krijgt een gridstraf van vijf plekken. De drie coureurs rijden dit weekend met nieuwe onderdelen in de auto.

McLaren-coureur Sainz krijgt een compleet nieuwe motor. Het is zijn vierde van het seizoen, waarmee hij het maximaal toegestane aantal van drie overschrijdt.

"Het is erg zuur om deze straf juist nu te moeten incasseren, want de snelheid van de auto is erg goed", zei de Spanjaard vrijdag. Tijdens de tweede vrije training reed hij met 1.05,545 de vijfde tijd, op slechts 0,016 seconde van WK-leider Lewis Hamilton.

"Ik was erg benieuwd wat er mogelijk zou zijn als ik meer vooraan kon starten. Het team zet de laatste tijd enorme stappen vooruit en daar word ik erg blij van. Het is heel erg veelbelovend."

Vorige week werd Sainz nog zesde in de Grand Prix van Frankrijk. In de WK-stand bezet hij de zevende plaats, achter alle coureurs van de drie topteams.

Hülkenberg vijf plaatsen naar achteren

Hülkenberg krijgt slechts een gridstraf van vijf plaatsen, omdat er maar één onderdeel van zijn motor vervangen wordt. De coureur van Renault staat tiende in de WK-stand.

De Duitser kwam in de eerste twee trainingen op de Red Bull Ring niet verder dan de veertiende en zestiende plaats, waardoor hij met de straf vermoedelijk ergens achteraan de grid moet plaatsnemen.

Albon is de laatste coureur van de twee Honda-teams die een nieuwe motor krijgt. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Pierre Gasly en zijn Toro Rosso-teamgenoot Daniil Kvyat reden vorige week in Frankrijk al met de nieuwe Spec 3-motor.

Omdat de Thaise nummer vijftien in de WK-stand ook al aan zijn vierde krachtbron toe is, moet hij net als Sainz achteraan de grid van start.

Alfa Romeo beboet voor temperatuur benzine

De raceleiding gaf vrijdag in Oostenrijk een boete van 5.000 euro aan Alfa Romeo, omdat de benzine in de auto van Antonio Giovinazzi niet de juiste temperatuur had. De Italiaan krijgt geen verdere sanctie in de vorm van een gridstraf.

Zaterdag om 12.00 uur begint de derde en laatste training op de Red Bull Ring, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.