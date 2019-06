De verhoogde kerbstones op de Red Bull Ring in Oostenrijk hebben dit weekend al bij diverse teams flink wat schade opgeleverd. Vanwege hun kleur en vorm zijn ze al omgedoopt tot de 'worsten-kerbs'.

Nico Hülkenberg was vrijdag aan het einde van de eerste training het grootste slachtoffer van de hoge gele kerbstones die in een aantal bochten liggen. De Duitser verloor een voorvleugel van zijn Renault, waardoor de sessie voortijdig beëindigd werd.

"De schade aan de auto's die deze kerbs veroorzaken, is extreem. Maar ik denk niet dat daar dit weekend nog iets aan te doen valt", zei Hülkenberg over het incident.

De hoge randen langs de baan in Oostenrijk vormen een groot contrast met de enorm brede uitloopstroken op Circuit Paul Ricard, waar vorig weekend tijdens de Grand Prix van Frankrijk wagens ongestraft van de baan konden schieten. De Franse baan is weinig geliefd bij coureurs en publiek, en om die reden wilde Hülkenberg niet klagen over de schade die hij in Oostenrijk opliep.

"Het was een fout van mijn kant, ik kwam te hard op de bocht af. Elke baan heeft zijn limieten en die moeten wij als coureurs respecteren. Ik deed dat niet en daarvoor heb ik de prijs betaald."

Hülkenberg vond het zaterdagochtend tijdens de drivers' meeting niet nodig om de hoge kerbstones aan te kaarten bij de wedstrijdleiding. "Die bijeenkomsten duren vaak al lang genoeg. Het was gewoon mijn eigen schuld."

De schade aan de auto van Nico Hülkenberg. (Foto: ANP)

Red Bull heeft drie ton schade door 'worsten-kerbs'

Hülkenberg verloor een halve voorvleugel, maar ook veel andere wagens raakten beschadigd op de 'worsten-kerbs'. "We hebben al drie voorvleugels moeten vervangen", zei Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Sky Sports. "Dat is bijna 300.000 euro aan schade."

"En we zijn zeker niet het enige team. Ik weet zeker dat er een debat komt over de hoogte van deze kerbs."

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff zag dat er behoorlijk wat schade was bij verschillende teams. "Renault is het voornaamste slachtoffer, maar ik zag dat Racing Point een volledige voorvleugel kwijt was en wij hebben ook een aantal gebroken flapjes. Er zou iets gedaan moeten worden aan deze worsten."

Hamilton blij dat fouten in Oostenrijk hard afgestraft worden

Lewis Hamilton, vorige week winnaar van de Grand Prix van Frankrijk, geniet veel meer van het racen in Oostenrijk, hoewel ook hij niet schadevrij door de eerste trainingen kwam. "Ik heb een aantal stukken van mijn vleugel afgebroken en ik denk dat heel veel coureurs dat overkomen is."

"Ik ben geen grote fan van circuits als Paul Ricard, waar je brede uitloopstroken hebt. Hier word je meteen gestraft als je een bocht iets te hard neemt. Dat is hoe racen hoort te zijn, het zou niet gemakkelijk mogen zijn om weer terug te keren op de baan na een foutje."

Ook het ontwerp van de slechts 4,3 kilometer lange Red Bull Ring met zijn vele snelle bochten zorgt ervoor dat een fout in een klein hoekje zit. "Alleen bocht 1, 3 en 4 zijn hier traag. Het is belachelijk hoe snel bocht 6, 7, 9, 10 en 11 gaan met de huidige auto's", vindt Hamilton. "Je zit hier toch wat nerveuzer achter het stuur."

Zaterdag om 12.00 uur begint de derde en laatste training in Oostenrijk, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.