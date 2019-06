Valtteri Bottas kwam vrijdag met de schrik vrij nadat hij met zijn auto hard tegen een bandenstapel knalde in Oostenrijk. De coureur van Mercedes geeft ondanks zijn crash de voorkeur aan circuits waar fouten worden afgestraft.

Bij een kort bezoek aan het medisch centrum van de Red Bull Ring bleek dat Bottas geen lichamelijke schade overhield aan zijn stevige crash tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. De coureur van Mercedes knalde met een snelheid van 25 G-krachten tegen de bandenstapel, zo wezen data van de FIA uit.

"Ik ben oké", zei de Fin tegen de media, kort nadat hij de medische post had verlaten. Vlak na de crash stapte hij op eigen kracht uit zijn beschadigde bolide. Bij ongelukken met de snelheid van Bottas behoort een medische controle tot de standaardprocedure.

Enkele minuten voor het ongeluk van Bottas kwam ook Max Verstappen op veel zachtere wijze in aanraking met de bandenstapel. De Nederlander weet zijn crash aan de verraderlijke wind op het circuit in de Alpen. Op hetzelfde punt vloog Sebastian Vettel van de baan, maar zijn Ferrari kwam net voor de bandenstapel tot stilstand.

"We waren alle drie iets te veel aan het pushen, denk ik", zei Vettel. "Je vliegt er natuurlijk liever niet van af, maar ik ben blij dat mijn auto als enige geen schade heeft."

Verhoogde kerbstones in Oostenrijk vormen extra risico

Dat kon niet gezegd worden van de Mercedes van Bottas, die flink beschadigd was aan de voorkant. De Fin was desondanks niet erg ontdaan na zijn crash. "Ik vind het een goede zaak dat coureurs op dit circuit gestraft worden voor een foutje. Dat is hoe racen hoort te zijn."

Daarmee verwees hij impliciet naar de baan waarop vorig weekend de Grand Prix van Frankrijk werd verreden. Op Circuit Paul Ricard liggen enorme uitloopstroken, waardoor coureurs ongestraft een bocht verkeerd kunnen inschatten en zonder schade terug kunnen keren op de baan.

In het Oostenrijkse Spielberg liggen grote grindbakken bij de meeste bochten. Bovendien zijn de kerbstones dit jaar hoger dan voorheen, waardoor coureurs die net iets over het randje rijden schade aan hun auto riskeren.

'Tot aan crash voelde auto goed'

Bottas, die de afgelopen twee jaar op poleposition stond in Oostenrijk en de race in 2017 won, moest ook al een groot deel van de eerste training missen door een olielek aan zijn Mercedes.

"Dat zorgde ervoor dat ik weinig rondes op het circuit kon rijden, maar toch hebben we voor de tweede training een goede afstelling kunnen vinden. Tot aan de crash voelde ik me erg goed in de auto."

Bottas zette met 1.05,417 achter Charles Leclerc van Ferrari (1.05,086) de tweede tijd neer in de tweede training. WK-leider Lewis Hamilton had enkele malen moeite om zijn Mercedes op de baan te houden en kwam met 1.05,529 niet verder dan de vierde tijd. Pierre Gasly van Red Bull (1.05,487) bleef hem nipt voor. Verstappen kwam voor zijn crash niet verder dan de negende tijd.

Zaterdag om 12.00 uur is de derde en laatste training in Oostenrijk, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.