Hoewel hij vrijdag op hoge snelheid in de bandenstapel belandde, hield Max Verstappen een goed gevoel over aan de eerste twee vrije trainingen in Oostenrijk. De coureur van Red Bull verwacht dat de schade aan zijn auto geen gevolgen heeft voor de rest van het weekend.

Halverwege de tweede oefensessie vloog Verstappen in de voorlaatste bocht van de baan en belandde hij achterstevoren in de bandenstapel. De training zat er daarmee op voor de Limburger.

"De omstandigheden waren lastig, met de windrichting die steeds veranderde. Ik had er eigenlijk elke ronde last van. Dan kwam hij weer van voren en dan weer van de achterkant, dat maakte het erg lastig", vertelde Verstappen op de Red Bull Ring, die tussen enkele Alpentoppen ligt.

"Midden in de bocht pakte een windvlaag de auto en raakte ik de achterkant kwijt. Zoiets kan een keer gebeuren, zeker met de huidige auto's die gevoelig voor de wind zijn."

Verstappen was niet de enige die last had van de verraderlijke omstandigheden, want kort na zijn crash reed Valtteri Bottas zijn Mercedes in de kreukels. Sebastian Vettel vloog op hetzelfde punt als Verstappen van de baan, maar zijn Ferrari kwam net voor de bandenstapel tot stilstand en liep geen grote schade op.

De schade aan de achterkant van de auto van Verstappen heeft geen gevolgen voor de rest van het weekend. "We rijden op vrijdagen altijd met andere onderdelen dan op zaterdag en zondag. De versnellingsbak zou toch al vervangen worden, de monteurs hebben nu alleen iets langer werk."

Verstappen voelt zich goed in auto

Verstappen kwam door zijn crash niet verder dan de negende tijd (1.05,879) in de tweede training. 's Ochtends klokte hij met 1.05,260 nog de vijfde tijd.

"Tijdens mijn snelste ronde werd ik opgehouden door wat verkeer, dus het kan nog sneller", zei Verstappen. "Anderzijds heeft Mercedes vandaag geen kwalificatiesimulatie gedaan, dus we weten niet hoe snel zij zijn."

"Maar het gevoel in de auto is goed; dat is voor mij het belangrijkste. Natuurlijk zou de balans nog iets beter kunnen, maar daar kunnen we zaterdag nog naar kijken. Vandaag was een positieve dag. We hebben enkele nieuwe onderdelen op de auto uitgeprobeerd en die zijn goed bevallen."

Zaterdag om 12.00 uur begint de derde en laatste vrije training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.

Vorig jaar wist Verstappen de thuisrace van zijn team te winnen, nadat hij van de vijfde plek van start ging. De twee auto's van Mercedes vielen toen uit met een technisch probleem.