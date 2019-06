De tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk is voor Max Verstappen en Valtteri Bottas vroegtijdig ten einde gekomen. Beide coureurs knalden vrijdag met hun auto in de muur.

Verstappen verloor na een half uur in de training in de voorlaatste bocht op het circuit in Spielberg de macht over het stuur en belandde achterstevoren in de muur.

De schade aan zijn bolide was aanzienlijk, want het rechterachterwiel van de wagen lag eraf. Zijn training zit er door de crash op. Of er schade aan bijvoorbeeld de versnellingsbak is, is nog niet duidelijk.

Door de crash van de 21-jarige Nederland werd de training kortstondig stilgelegd, terwijl de gehavende wagen van Verstappen op een vrachtwagen werd getakeld.

Ook Bottas hard de muur in

Enkele minuten na de hervatting van de sessie belandde ook Valtteri Bottas de muur in. De Finse Mercedes-coureur verloor de controle over zijn wagen in bocht zes en schoot rechtdoor de vangrails in. De voorkant van de Mercedes was zwaar beschadigd. Zo lagen beide wielen eraf.

Bottas bleef na het incident iets langer in zijn wagen zitten dan normaal en werd met de medical car terug gebracht naar het paddock. Volgens zijn team is de nummer twee in de WK-stand in orde, maar wordt hij wel onderzocht in het medisch centrum.

Verstappen had vrijdag tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk de vijfde tijd geklokt, Bottas was daarin de nummer drie.

De eerstvolgende sessie voor Verstappen en Bottas is de derde vrije training die op zaterdag 12.00 begint, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De race begint zondag om 15.10 uur.