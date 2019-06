De tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk is voor Max Verstappen en Valtteri Bottas vroegtijdig ten einde gekomen. Beide coureurs knalden vrijdag met hun auto in de muur.

Verstappen verloor na een half uur in de voorlaatste bocht op het circuit in Spielberg de macht over het stuur en belandde achterstevoren in de muur.

De schade aan zijn bolide was aanzienlijk, want het rechterachterwiel van de wagen lag eraf. Zijn training zat er door de crash direct op. Of er schade aan bijvoorbeeld de versnellingsbak is, is nog niet duidelijk.

Volgens teambaas Christian Horner heeft de crash geen invloed op de kwalificatie, aangezien Verstappen op vrijdag met een andere versnellingsbak reed. Zijn vaste bak wordt er zaterdag pas in gezet.

Door de crash van de 21-jarige Nederlander werd de training kortstondig stilgelegd, terwijl de gehavende wagen van Verstappen op een vrachtwagen werd getakeld. De wind speelde vermoedelijk een grote rol bij de crash.

Ook Bottas hard de muur in

Enkele minuten na de hervatting van de sessie belandde ook Bottas in de muur. De Finse Mercedes-coureur verloor de controle over zijn wagen in bocht zes en schoot rechtdoor de vangrails in. De voorkant van de Mercedes was zwaar beschadigd. Zo lagen beide wielen eraf.

Bottas bleef na het incident iets langer in zijn wagen zitten dan normaal en werd met de medical car teruggebracht naar het paddock. Volgens zijn team is de nummer twee in de WK-stand in orde, maar wordt hij wel onderzocht in het medisch centrum.

Ook die crash zorgde voor een code rood, die na enkele minuten werd opgeheven. Sebastian Vettel was vlak daarna de derde grote naam die spinde, maar in tegenstelling tot Verstappen en Bottas wist hij zijn auto wel uit de muur te houden.

Leclerc klokt snelste tijd

Charles Leclerc besloot de incidentrijke training als snelste. De teamgenoot van Vettel bij Ferrari klokte een tijd van 1.05,086. Hij was daarmee rapper dan Bottas (1.05,417) en Verstappens teamgenoot Pierre Gasly (1.05,487).

Regerend wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton klokte met 1.05,529 de vierde tijd van de dag. Verstappen, die dus net als Bottas maar een beperkt aantal rondes reed, eindigde als negende in 1.05,879.

De Nederlander was het raceweekend begonnen met de vijfde stek in de eerste vrije training. Hamilton was daarin de snelste.

De eerstvolgende sessie is de derde vrije training die op zaterdag 12.00 begint, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De race start zondag om 15.10 uur.