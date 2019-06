Een stemming over de terugkeer naar de banden uit het begin van 2018 in de Formule 1 heeft vrijdagochtend geen meerderheid behaald. Vijf van de tien teams stemden in Oostenrijk voor het voorstel, terwijl een meerderheid van zeven teams vereist was om de bandenregel tijdens het seizoen te wijzigen.

Ferrari en Red Bull Racing waren de initiators van de stemming en hun zuster- en klantenteams Toro Rosso, Haas en Alfa Romeo stemden ook voor het voorstel om af te stappen van de banden met een 0,4 millimeter dunner loopvlak dan vorig jaar.

Mercedes en zijn twee klantenteams Williams en Racing Point stemden tegen, evenals Renault en McLaren, de twee teams met Renault-motoren.

Alle teambazen, vertegenwoordigers van de FIA en bandenleverancier Pirelli en de coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc (beiden Ferrari), Romain Grosjean (Haas) en Lewis Hamilton (Mercedes) waren bij de stemming aanwezig.

Als er wel een meerderheid van zeven teams gehaald was, dan zouden na de zomer - te beginnen met de Grand Prix van België - weer de oude Pirelli-banden gebruikt worden.

Mercedes en McLaren slagen er het best in om de huidige banden op de juiste temperatuur te krijgen, terwijl enkele andere teams daar problemen mee ondervinden. Met name Haas klaagt veel over de nieuwe banden.

Verstappen titelverdediger in Oostenrijk

Het Formule 1-seizoen zal nu afgemaakt worden op de banden met het 0,4 millimeter dunner loopvlak. Er zijn dit jaar nog dertien races te rijden, de eerste acht werden allemaal gewonnen door Mercedes.

Dit weekend staat in Oostenrijk het negende raceweekend op het programma. Zaterdag om 15.00 uur begint de kwalificatie op de Red Bull Ring en zondag om 15.10 uur gaat de race van start.

Max Verstappen won de race in Oostenrijk vorig jaar. Beide auto's van Mercedes vielen toen uit met technische problemen.