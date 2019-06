Het woord 'crisis' valt op de Red Bull Ring in Oostenrijk regelmatig om de huidige staat van de Formule 1 te omschrijven. De eerste acht races van dit jaar waren over het algemeen saai en werden allemaal gewonnen door Mercedes, waardoor de angst bestaat dat kijkers de sport de rug toekeren.

"Soms zit ik tijdens de race in mijn auto te denken aan de mensen thuis voor de tv", zegt Daniel Ricciardo. "Ik hoop dan dat er ergens voor me op de baan een spannende strijd gaande is, want voor of achter mij gebeurt er echt helemaal niets."

De Australiër van Renault maakt zich net als veel collega's zorgen over de populariteit van de sport. "Ik weet dat veel mensen de tv uitzetten als alle auto's tien seconden van elkaar rijden. Helaas is het met de huidige auto's moeilijk om in te halen."

Het ontwerp van de wagens met de vele aerodynamische vleugels en flapjes, leidt ertoe dat de luchtstroom die de auto achterlaat verstoord raakt. In deze 'vuile lucht' is het moeilijk voor een Formule 1-auto om een voorligger te volgen, omdat er veel minder neerwaartse druk is.

"Als je iemand van dichtbij volgt, dan vergt dat zoveel van je banden dat ze na twee rondes helemaal versleten zijn", legt Ricciardo uit. "Daarom zie je vaak dat coureurs drie of vier seconden achter iemand rijden en dan hopen op een foutje of tot het einde wachten met hun aanval."

Coureurs overleggen over nieuwe regels van 2021

De twintig coureurs in de Formule 1 zijn verenigd in de Grand Prix Drivers' Association (GPDA). Lewis Hamilton (Mercedes) en Nico Hülkenberg (Renault) zijn vooruitgeschoven om met onder meer de FIA, de leiding van de Formule 1, de teambazen en bandenleverancier Pirelli te overleggen over de nieuwe regelgeving die in 2021 moet ingaan. Eerder deze maand werd de bekendmaking van die regels uitgesteld tot oktober, omdat de partijen het nog niet eens zijn.

Dat Mercedes de sport al jarenlang domineert, jaagt veel kijkers weg. "Het is niet de schuld van Mercedes dat de Formule 1 zo saai is", vindt Verstappen. "Zo is het altijd geweest in de Formule 1. Voor Mercedes succesvol werd, won Red Bull een paar jaar bijna alles. Nog eerder domineerde Ferrari, daarvoor was het Williams en nog langer geleden was McLaren veruit het beste team."

"Daarom moeten we niet kijken hoe we het gat met Mercedes en de andere teams kunnen verkleinen, maar hoe we de sport als geheel kunnen veranderen."

Makkelijker kunnen volgen is belangrijkste prioriteit voor GPDA

Binnen de GPDA hebben alle coureurs kenbaar gemaakt wat er volgens hen aan de sport moet veranderen. "We hebben al die zaken gerangschikt op prioriteit en gaan nu in elk geval de belangrijkste drie dingen proberen te veranderen", legt Ricciardo uit.

"Helemaal bovenaan de prioriteitenlijst staat dat we weer in staat moeten kunnen zijn om andere auto's te volgen. We willen meer kunnen knokken op de baan, want dat is nu bijna onmogelijk."

"Als coureurs hebben wij geen verborgen agenda, we willen allemaal dat de sport zo spannend mogelijk is", stelt Ricciardo. "Zelfs Mercedes wil dat. Voor hen geeft het weinig voldoening om te winnen van één of twee andere coureurs. Ze hebben liever een echte strijd met zeven of acht concurrenten."

Op de korte termijn zal er weinig veranderen, vreest Ricciardo. "Ik weet niet of de race in Oostenrijk leuker wordt dan afgelopen weekend in Frankrijk. Waarschijnlijk krijgen we weer een optocht. Laten we hopen dat het meevalt, slechter dan in Frankrijk kan niet toch?"