Lando Norris hoopt dit jaar nog op enkele circuits beter te presteren dan Red Bull Racing. Zijn team McLaren ontwikkelt zich de laatste weken evenals Renault beter dan de renstal van Max Verstappen.

Slechts 0,009 seconden, zo groot was zaterdag het verschil tussen Max Verstappen en Lando Norris bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk. Het bewijs dat het gat tussen de lange tijd onaantastbare topteams en het middenveld flink slinkt.

"We komen dichter bij Red Bull, misschien kunnen we ze dit jaar nog op sommige circuits verslaan", zegt Norris op de Red Bull Ring in Spielberg, waar komend weekend de Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden.

"In de bochten is Red Bull nu nog een stuk sneller, maar op de rechte stukken leggen ze het af tegen ons. Op sommige banen met veel lange rechte stukken kunnen we dat verschil goed benadrukken."

Norris en zijn McLaren-teamgeoot Carlos Sainz konden het Verstappen tijdens de race in Frankrijk lastig maken in de eerste paar bochten, maar een echte strijd werd het daarna niet. Uiteindelijk finishte de coureur van Red Bull een minuut voor de twee auto's van McLaren.

"Over een hele raceafstand gezien is Verstappen nog ver weg voor ons. Maar ik heb Pierre Gasly al een paar keer verslagen dit seizoen", aldus de pas negentienjarige Brit.

Renault-motor ontwikkelt zich beter dan Honda

McLaren is ontegenzeggelijk bezig aan een flinke opmars. Het team heeft na acht races al veertig punten. Vorig jaar stopte de teller na 21 Grands Prix op 62 punten.

"We zijn nu het vierde team achter de drie topteams", beseft Norris. "We gaan proberen die vierde plek vast te houden en het gat met de andere teams in het middenveld te vergroten. Maar uiteindelijk willen we meer dan de vierde plaats. Ons doel is om zo veel mogelijk teams te verslaan."

McLaren en ook Renault boeken de laatste weken flinke progressie met de ontwikkeling van hun auto's, terwijl de updates van Red Bull geen grote impact hebben. Saillant detail: McLaren maakt gebruik van een krachtbron van Renault, die door het team van Verstappen afgelopen winter nog werd ingeruild voor een Honda-motor.

De teams met de Renault-motor komen ook in Oostenrijk weer met updates, al gaat dat ditmaal gepaard met gridstraffen voor Sainz (McLaren) en Nico Hülkenberg (Renault), omdat ze voor de derde keer dit seizoen van motor wisselen. Bij Red Bull zijn er ten opzichte van een week eerder geen grote updates.

Daniel Ricciardo richt zich voorlopig op McLaren en niet op Red Bull. (Foto: Pro Shots)

Gasly vestigt hoop op updates van Red Bull

Gasly eindigde de laatste races achter een aantal auto's van Renault en McLaren. "Het lijkt erop dat zij allebei behoorlijk competitief zijn geworden, zeker in de kwalificatie zijn ze erg sterk", geeft de teamgenoot van Verstappen toe.

"Maar ik wil niet te veel op andere teams letten. Voor ons komen er dit seizoen nog een paar updates aan. Daar zijn we meer op gefocust."

Gasly moest de laatste twee Grands Prix zowel tijdens de kwalificatie als in de race onder anderen Daniel Ricciardo voor laten, al stond de Australiër van Renault afgelopen weekend door een tijdstraf onder de Fransman in de uitslag.

Toch wil Ricciardo zich niet te veel focussen op een eventuele strijd met zijn oude team. Hij zegt zich voorlopig op McLaren te richten. "Ik weet niet wat ze hebben gevonden, maar hun auto is de laatste races erg sterk. Ze zijn nu ons referentiepunt."

"Maar ik ben optimistisch over de race in Oostenrijk. Het gaat ook met ons team de goede kant op, al hebben we nog werk te doen als we naar McLaren kijken."

Vrijdag (11.00 uur en 15.00 uur) staan de eerste vrije trainingen op het programma in Oostenrijk. Ook zaterdag om 12.00 uur is er nog een oefensessie, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.