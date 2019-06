Max Verstappen wordt er niet blij van dat hij dit seizoen nog niet mee kan doen om de winst en vaak als vierde eindigt, maar de 21-jarige coureur heeft momenteel geen behoefte om na te denken over zijn eigen toekomst.

"Eerlijk gezegd ben ik daar nu niet zo mee bezig", zegt Verstappen donderdag op een persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk van zondag. "Ik wil eerst zien wat het team kan brengen de komende races. Op dit moment maak ik me geen zorgen over de toekomst, we zijn pas net begonnen met dit veelbelovende project."

De Nederlander heeft al vaker gezegd dat hij vertrouwen heeft in de samenwerking met Honda, dat sinds dit jaar de motoren levert aan zijn team Red Bull Racing. De Japanse krachtbron is voorlopig betrouwbaar, maar levert nog wel minder vermogen dan de motoren van Ferrari en Mercedes.

Mercedes is dit seizoen nog dominanter dan de afgelopen jaren, want in de eerste acht races ging de zege altijd naar Lewis Hamilton (zes keer) of Valtteri Bottas (twee keer). Verstappen staat na twee derde plaatsen, vijf vierde plaatsen en een vijfde plaats op de vierde plek in de WK-stand, met al een achterstand van 87 punten op WK-leider Hamilton.

De afgelopen weken kwam er steeds meer speculatie dat Verstappen, die nog tot en met 2020 onder contract staat bij Red Bull, zijn heil elders zou kunnen zoeken. "Het is niet leuk om steeds vierde te worden", stelt de Limburger. "Maar ik ben niet gefrustreerd, want het is niet zo dat de andere teams mijlenver voorliggen."

'Nieuwe zege in Oostenrijk wordt lastig'

De Grand Prix van Oostenrijk is altijd belangrijk voor Verstappen, omdat het de thuisrace van Red Bull is en er veel Nederlandse fans op afkomen. Vorig jaar kon hij deze fans laten juichen door de race op de Red Bull Ring in Spielberg te winnen. Daarbij profiteerde hij wel van het uitvallen van Hamilton én Bottas.

"Ik verwacht dat er ook dit weekend veel Oranjefans op de tribune zullen zitten. Dat is leuk om te zien en zorgt ervoor dat ik met een glimlach achter het stuur zit. Hopelijk kan ik al die fans een goed resultaat bezorgen, maar ik denk dat de kans niet groot is dat ik mijn zege van vorig jaar zal herhalen. Daar zal ik erg veel geluk voor nodig hebben", tempert Verstappen de verwachtingen.

"Mercedes is overal net wat beter en Ferrari gaat op de rechte stukken als een raket. Wij moeten hard blijven werken om de auto te verbeteren, want zowel de motor als de auto zelf kan nog beter."

Vrijdag (11.00 uur en 15.00 uur) staan de eerste vrije trainingen op het programma in Oostenrijk. Ook zaterdag om 12.00 uur is er nog een oefensessie, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.