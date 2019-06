Pierre Gasly maakt zich geen zorgen over zijn toekomst bij Red Bull Racing, hoewel zijn prestaties nog ver achterblijven bij die van teamgenoot Max Verstappen.

"Nee, op dit moment ben ik niet ongerust", zegt Gasly donderdag in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring wordt zondag de thuisrace van zijn team gereden en na acht races waarin de Fransman niet in de buurt van Max Verstappen kwam, neemt de druk op Gasly behoorlijk toe.

"Op het moment is niemand blij met de prestaties, en ikzelf ben nog het meest ontevreden", aldus de 23-jarige Fransman. "De resultaten blijven ver achter bij de potentie die we hebben."

Hoewel Gasly stelt zich geen zorgen te maken, wordt er de laatste weken behoorlijk gespeculeerd over zijn toekomst.

Afgelopen weekend verscheen er een foto van Red Bull-adviseur Helmut Marko, die over de coureurs van de renstal gaat, samen met Nicolas Todt, de manager van Daniil Kvyat. De Rus van Toro Rosso presteert dit jaar naar behoren bij het zusterteam en lijkt de meest logische vervanger voor Gasly.

Marko: 'Red Bull wil seizoen afmaken met Gasly'

Marko reageerde maandag tegenover Motorsport Magazin op het verschijnen van die foto door te zeggen dat "we van plan zijn om het seizoen met Gasly af te maken". En over zijn gesprek met Todt: "Dat zegt niks, ik praat met zo veel mensen binnen de Formule 1."

Toch houdt een mogelijke coureurswissel de gemoederen bezig in Oostenrijk. Zowel Gasly als Kvyat kreeg donderdag van tientallen journalisten vragen over zijn toekomst.

Kvyat hield zich zoveel mogelijk op de vlakte. "Ik heb de verhalen niet echt gevolgd. Die geruchten komen en gaan, het is mijn taak om op het circuit resultaten te boeken. Ik ben nu een coureur van Toro Rosso, en ik probeer goed te blijven presteren."

"Aan het begin van het seizoen heb ik gezegd dat mijn resultaten op het circuit voor zich moeten spreken. We zien wel wat er gebeurt, ik weet het niet en ik denk dat niemand het weet", aldus Kvyat.

Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat. (Foto: Pro Shots)

Terugkeer zou ultieme revanche zijn voor Kvyat

De 25-jarige Rus werd in 2016 door Red Bull aan de kant geschoven om plaats te maken voor Verstappen. Een terugkeer bij het topteam zou als ultieme revanche kunnen voelen.

Toro Rosso-baas Franz Tost acht een mogelijke terugkeer van Kvyat mogelijk. "Dat zou ik niet als gezichtsverlies voor Red Bull zien", zei Tost eerder deze week in de podcast Starting Grid.

"De enige factor van belang zijn de prestatie op de baan. Als een coureur goede resultaten boekt, waarom zou je hem dan niet terug laten keren?"

Prestaties Verstappen versus Gasly in 2019 Australië: Verstappen 3, Gasly 11

Bahrein: Verstappen 4, Gasly 8

China: Verstappen 4, Gasly 6

Azerbeidzjan: Verstappen 4, Gasly uitgevallen

Spanje: Verstappen 3, Gasly 6

Monaco: Verstappen 4, Gasly 5

Canada: Verstappen 5, Gasly 8

Frankrijk: Verstappen 4, Gasly 10

Gasly hoopt snel te verbeteren

Gasly hoopt op korte termijn prestaties te leveren die bij een topteam passen. De Grand Prix van Frankrijk - waar hij als elfde over de finish kwam, maar dankzij een tijdstraf voor Daniel Ricciardo toch nog een WK-punt pakte - vormde een nieuw dieptepunt in zijn matige seizoen.

Na de thuisrace van de Fransman haalde Red Bull de auto volledig uit elkaar om te onderzoeken of er wellicht een onbekend technisch mankement was dat hem dwars zat.

"We hebben de afgelopen dagen ideeën gekregen waar de slechte race in Frankrijk aan te wijten was, maar ik wil niet te veel in details treden", zegt Gasly. "We weten wat er moet verbeteren en werken hard."

"We werken met het hele team aan hetzelfde doel. Hopelijk valt alles binnenkort samen. Of dat hier in Oostenrijk of over twee of drie weekenden gaat lukken? Ik weet het niet. Maar we willen zo snel mogelijk presteren."

Gasly, Kvyat en de andere coureurs komen vrijdag (11.00 uur en 15.00 uur) voor het eerst in actie in Oostenrijk bij de vrije trainingen. Ook zaterdag om 12.00 uur is er nog een oefensessie, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 15.10 uur begint de race.