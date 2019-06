Mercedes hoopt zich komend weekend bij de Grand Prix van Oostenrijk te revancheren voor het teleurstellende optreden van vorig jaar. In de door Max Verstappen gewonnen race haalde zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas destijds de finish niet.

"Oostenrijk was vorig jaar voor ons het absolute dieptepunt", zegt teambaas Toto Wolff. "Onze auto's startten op de eerste rij en vielen in de race uit met technische problemen. Die race herinnert ons eraan hoe snel dingen fout kunnen gaan."

Dit seizoen loopt voor de Duitse renstal vooralsnog alles op rolletjes. De acht tot nu toe verreden races werden allemaal gewonnen en ook in de stand om het wereldkampioenschap maken Hamilton (187 punten) en Bottas (151) de dienst uit.

Mercedes is zelfs bezig een record aan te vallen. Als Hamilton of Bottas op de Red Bull Ring in Spielberg wint, is het de elfde opeenvolgende zege voor het team. In 1988 slaagde McLaren daar voor het laatst in.

Toto Wolff feliciteert Lewis Hamilton met de zege in Monaco. (Foto: Pro Shots)

'Monteurs moesten openhartoperatie uitvoeren'

Ondanks de uitstekende prestaties benadrukt Wolff dat het in sommige races heel anders had kunnen aflopen.

"Het zou dom zijn te negeren dat onze monteurs in Canada en Frankrijk twee keer een soort van 'openhartoperatie' moesten uitvoeren aan onze auto's. Er kwamen problemen naar boven die heel makkelijk tot een uitvalbeurt hadden kunnen leiden."

In Canada moest de auto van Hamilton vlak voor de race nog volledig doorgelicht worden en was hij pas enkele minuten voor de start rijklaar. Afgelopen weekend in Frankrijk moest vlak voor de kwalificatie nog een technisch mankement aan de auto van de Brit verholpen worden.

'Hoge temperatuur kan een uitdaging worden'

Komend weekend kan in Oostenrijk de hitte een rol gaan spelen. In Spielberg wordt het zondag tijdens de race naar verwachting 30 graden.

"Door de hoogte waarop het circuit ligt en de daarmee gepaard gaande verminderde luchtdichtheid, gaat koeling een echte uitdaging worden", voorspelt Wolff. "Laten we vooral nederig blijven en het beter proberen te doen dan twaalf maanden geleden."

Vrijdag begint het raceweekend met de eerste vrije trainingen op de Red Bull Ring. Zaterdag volgen de laatste vrije training en de kwalificatie. Zondag om 15.10 uur start de race.