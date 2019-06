Daniel Ricciardo heeft het woensdag opgenomen voor Pierre Gasly. De Australische coureur van Renault vindt het niet eerlijk dat de prestaties van de Fransman worden vergeleken met die van hem in zijn tijd bij Red Bull Racing.

"Ik kwam bij een team dat meer middelen had. De auto was duidelijk sneller. Dat betekende natuurlijk meer druk, maar ook dat het makkelijker was om resultaten neer te zetten", zegt hij tegen Motorsport.com.

"Met Seb (Sebastian Vettel, red.) als teamgenoot had ik bovendien de mogelijkheid om van een viervoudig wereldkampioen te leren. Ik heb dat alleen maar als positief gezien, dus eerder als een privilege dan een zware opgave."

Gasly kwam begin dit jaar over van satellietteam Toro Rosso en kent vooralsnog een zeer moeizaam debuutseizoen bij Red Bull. Hij behaalde tot dusver slechts 37 punten, liefst 63 punten minder dan teamgenoot Max Verstappen.

De 23-jarige inwoner van Rouen kreeg afgelopen zondag nog de nodige kritiek te verduren doordat hij slechts als elfde eindigde in de Grand Prix van Frankrijk en niet mee kon in het tempo van onder andere McLaren.

"Ik kan natuurlijk niet voor hem spreken, maar volgens mij had ik het makkelijker dan Pierre. Ik had toen minder druk. Natuurlijk verwachten mensen nu ook niet dat hij Max meteen verslaat, maar destijds had helemaal niemand kunnen denken dat ik Seb zou verslaan."

Pierre Gasly. (Foto: ANP)

'De druk is volgens mij nog niet zo groot'

Riccriardo, die tussen 2014 en 2018 reed voor Red Bull, hoopt dat zijn oude renstal Gasly de tijd gunt om het tij te keren, ook al gaan er inmiddels al geruchten dat adviseur Helmut Marko hem spoedig wil laten vervangen door iemand anders. De naam van Daniil Kvyat van Toro Rosso wordt al genoemd.

"De druk is volgens mij steeds nog niet zo groot. Maar die zal natuurlijk wel verder toenemen als de prestaties uitblijven. Om dat te voorkomen hoeft hij Max nog niet meteen te verslaan, maar moet hij er wel iets dichterbij komen."

Ricciardo, die in Frankrijk door een tijdstraf werd teruggeworpen van de zevende naar de elfde plaats en met zestien punten nog wel een stukje achter Gasly staat in de WK-stand, denkt dat het voor Gasly ook niet meehelpt dat hij een nieuwe race-engineer heeft.

"Die is volgens mij net nieuw in de Formule 1. Dan kost het altijd tijd om een relatie op te bouwen. Als je elkaar al langer kent, begin je de vrijdag waarschijnlijk al met een betere set-up. Dan verloopt zo'n weekend meteen heel anders. Wellicht moet Gasly dat nu allemaal nog uitvinden en heeft hij er nu dus nadeel van."

De volgende Grand Prix staat dit weekend alweer op het programma in Oostenrijk. Verstappen won vorig jaar op de thuisbaan van Red Bull door de Ferrari's van Kimi Räikkönen (tweede) en Vettel (derde) achter zich te houden.