Technisch directeur Paddy Lowe is per direct vertrokken bij Williams. De Engelsman, die in maart voor onbepaalde tijd met verlof werd gestuurd, besloot zelf op te stappen bij het kwakkelende Formule 1-team.

"Na een periode van reflectie heb ik besloten dat ik niet terug zal keren bij Williams", zegt Lowe dinsdag in een verklaring. "Ik wens al mijn collega's veel succes met de komende uitdagingen en ik wil graag de fans van Williams bedanken voor hun steun."

De 57-jarige Lowe werd in maart 2017 aangesteld bij Williams als technische man, nadat hij al jaren bij Mercedes had gewerkt. Hij kreeg een plaats in de directie en werd zelfs aandeelhouder van de Britse formatie.

Lowe kreeg sinds vorig seizoen al de nodige kritiek te verwerken door de teleurstellende resultaten van Williams. Het team eindigde 2018 als laatste in de WK-stand met slechts zeven punten uit 21 Grands Prix.

Auto Williams niet op tijd klaar voor testweek

Ook dit seizoen gaat het niet goed met Williams. De nieuwe auto was niet op tijd klaar voor het begin van de eerste testweek in Barcelona en arriveerde pas na twee dagen op het Circuit de Catalunya.

De FW42 is bovendien nog niet competitief gebleken. Williams-coureurs Robert Kubica en George Russell slaagden er na acht races dit seizoen nog niet in het team een punt te bezorgen.

Komend weekend staat in Oostenrijk de negende Grand Prix van het seizoen op het programma. De race werd vorig jaar gewonnen door Max Verstappen, die Kimi Räikkönen (tweede) en Sebastian Vettel (derde) achter zich liet.