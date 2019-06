Sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn wil met Lewis Hamilton in gesprek over zijn recente uitlatingen over de saaie races in de koningsklasse van de autosport. De Britse coureur van Mercedes ligt de schuld daarvan volledig bij de beleidsmakers.

"Het zou geweldig zijn om rechtstreeks input te krijgen van de coureurs. Mijn deur staat altijd open voor de rijders", zegt Brawn dinsdag in gesprek met Motorsport.com.

"Het is jammer dat dergelijke kansen in het verleden vaak onbenut zijn gelaten. Daarom sta ik nu volledig achter zo'n initiatief. Samenvattend ben ik dus heel blij met de bijdrage van Lewis en die van andere coureurs."

Hamilton vertelde maandag dat hij het niet eerlijk vindt dat de coureurs soms de schuld krijgen van de weinig boeiende races, zoals zondag nog het geval was in de door hem gewonnen Grand Prix van Frankrijk.

"Wij coureurs schrijven de regels niet en hebben niks te maken met zaken als geldstromen. De druk moet komen te liggen bij de mensen die aan de top staan en hun werk moeten doen."

Lewis Hamilton met de trofee voor de Grand Prix van Frankrijk. (Foto: ANP)

'We weten dat Formule 1 van richting moet veranderen'

Brawn, die in het verleden de teambaas was van Ferrari, Brawn GP en Mercedes, beseft dat er dingen moeten veranderen, wil de Formule 1 geen volgers kwijtraken.

"We weten dat de Formule 1 van richting moet veranderen als het één van de meest gevolgde spektakelklassen ter wereld wil blijven. Daar zijn wij het met alle betrokkenen - wijzelf, de FIA en alle teams - wel over eens."

"Het blijkt ook uit het instellen van een budgetplafond en het eerlijker verdelen van de inkomsten. En op technisch vlak kijken we ook samen met de FIA en engineers van alle teams naar de mogelijkheden."

Brawn vindt dat Mercedes niet de pineut moet worden van de in 2021 ingevoerde reglementswijzigingen. De Duitse renstal won dit seizoen alle acht races die tot dusver zijn verreden.

"We kunnen hun niet de schuld geven doordat zij hun werk tot in de perfectie uitvoeren. Het moge duidelijk zijn dat de reglementsverandering niet direct is gericht tegen het team dat momenteel de geschiedenisboeken herschrijft."