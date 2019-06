Lewis Hamilton vindt het niet eerlijk dat coureurs soms de schuld krijgen van de saaie races in de Formule 1. Volgens de vijfvoudig wereldkampioen, die zondag onbedreigd naar de zege reed in een weinig verheffende Grand Prix van Frankrijk, ligt de schuld volledig bij de beleidsmakers.

"Wij coureurs schrijven de regels niet en hebben niks te maken met zaken als geldstromen", benadrukt Hamilton in gesprek met Motorsport.com. "De druk moet komen te liggen bij de mensen die aan de top staan en hun werk moeten doen."

"Dat proberen ze misschien ook wel, maar de beleidsmakers nemen nu al voor vele jaren slechte beslissingen. Mensen moeten begrijpen dat het geen zin heeft om met de beschuldigende vinger onze kant op te wijzen, want wij kunnen er niks aan doen."

De 34-jarige Hamilton begon zondag van poleposition op het Circuit Paul Ricard en zag die leidende positie geen moment in gevaar komen. De Brit van Mercedes kwam met een voorsprong van liefst achttien seconden op teamgenoot Valtteri Bottas als eerste over de streep en boekte al zijn zesde overwinning van het nog prille seizoen.

Hamilton boekte in Frankrijk de zesde zege van het seizoen. (Foto: ANP)

'Fans genieten niet van races zoals in Frankrijk'

Van enige spanning is dit jaar sowieso nog geen sprake. De twee races die niet door Hamilton werden gewonnen (Australië en Azerbeidzjan), kwamen op naam van teamgenoot Bottas. Daardoor staat Mercedes in de WK-stand voor constructeurs na acht races al op een reusachtige voorsprong (Ferrari heeft 140 punten minder).

"Grands Prix zoals in Frankrijk zijn niet de races waar mensen het meest van genieten", beseft Hamilton, die in de laatste vijf jaar vier keer wereldkampioen werd. "Maar dit is een constante cyclus in de Formule 1. Het komt door de manier waarop Bernie Ecclestone (voormalige Formule 1-baas, red.) alles heeft opgezet."

"De structuur die vroeger bedacht is, geldt nu nog steeds. Pas als de regelgeving wordt aangepast, zal daar verandering in komen, maar dat is niet mijn taak. Mijn taak is om als coureur alles uit mezelf te halen."

De bazen in de Formule 1 zijn wel bezig met een nieuw reglement dat in 2021 in moet gaan. In oktober wordt bekend wat er over twee jaar gaat veranderen in de koningsklasse van de autosport, al lijkt het erop dat de aanpassingen wel degelijk invloed gaan hebben.

'Coureurs hebben geen invloed op besluitvorming'

Hamilton was eerder deze maand net als Nico Hülkenberg in Parijs bij een overleg tussen de FIA, de Formule 1, teambazen, technisch directeuren van teams, bandenleverancier Pirelli en oud-coureur Alexander Wurz van rijdersvakbond GPDA.

Op basis daarvan heeft de Brit goede hoop voor de toekomst, al baalt hij wel dat hij en ook Renault-coureur Hülkenberg er vooral voor spek en bonen bij zaten. "Tijdens die vergadering zag ik allerlei partijen druk overleggen, maar ik had daar niks te winnen", aldus Hamilton.

"Een coureur heeft nooit enige invloed op besluiten die worden gemaakt. Als ik een bijdrage kan leveren aan een toekomst waarin de fans leukere Formule 1-races te zien krijgen, dan zou ik daar trots op zijn."

Het Formule 1-seizoen wordt zondag al vervolgd met de Grand Prix van Oostenrijk. Max Verstappen kwam daar vorig jaar als eerste over de streep, voor Kimi Räikkönen (tweede) en Sebastian Vettel (derde).